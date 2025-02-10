Argentina venció a Colombia y clasificó al Mundial Sub 20

Argentina logró una importante victoria por la mínima diferencia ante Colombia y selló el boleto para el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile.

Ian Subiabre fue el autor de la conquista albiceleste, con una obra individual magnífica, en partido que se disputó en el Estadio Nacional Brígido Iriarte por la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2025

Los conducidos por Diego Placente lograron su primer objetivo, pero ahora irán por el título en el Sudamericano que se disputa en Venezuela. En primer turno, Brasil le ganó 3-1 a Paraguay y también se garantizó un lugar en la Copa del Mundo de la categoría.

Durante el primer tiempo, Argentino buscó defender su arco y desde los contragolpes intentó generar peligro. Con el correr de los minutos el combinado argentino se animó a presionar cada vez más arriba.

Los recambios le dieron buenos resultados. Franco Mastantuono aportó frescura desde el banco de los suplentes y generó grandes problemas para el adversario al combinarse con Claudio Echeverri y Santiago Hidalgo.

Placente sorprendió al reemplazar a Echeverri con Subiabre a los 32 de la segunda etapa pero la modificación fue lo que le terminó dando el pasaje a la cita mundialista.

Desde un tiro de esquina, el jugador de River oriundo de Comodoro Rivadavia gambeteó dentro del área y sacó un furioso disparo inatajable para Jordan García, un golazo a los 41 minutos del segundo tiempo que desató la locura albiceleste.

En la próxima fecha, que tendrá lugar el jueves 13, Argentina disputará el liderazgo cuando se vea las caras con Brasil (a las 22) en un partido que bien podría ser una final del certamen y será la revancha de la histórica goleada 6-0 en la primera jornada de competencia. Los dos equipos llegan con 9 puntos, pero los brasileños tienen mejor diferencia de gol (+4 contra +3).