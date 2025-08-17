Rocío Marengo contó cómo se enteró de su embarazo

Rocío Marengo vive uno de los momentos más felices de su vida y lo compartió en la mesa de La Noche de Mirtha. La modelo, que atraviesa su primer embarazo junto a su pareja, Eduardo Fort, se mostró emocionada al hablar de esta nueva etapa y reveló el particular modo en que se enteró de la noticia.

“La verdad que estamos muy felices, y me enteré en el programa de Juana”, contó Rocío, muy emocioanda por el presente que atraviesa, en el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Asimismo, Marengo reveló que supo que estaba embarazada justo mientras participaba de Almorzando con Juana: “Antes de venir al programa me fui a hacer el estudio de sangre. Mi médica me mandó un mensaje en pleno programa y me dijo ‘¿terminaste?’. Yo le respondí que sí, pero todavía estaba al aire. Me escribió: ‘Estás embarazada’”.

La emoción fue tan fuerte que Juana Viale se dio cuenta inmediatamente de lo que ocurría: “En la mesa todos empezaron a preguntar qué pasaba”, expresó. Y cerró, a corazón abierto: “Fue hermoso enterarme también en el programa de Juana”.

ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT ESPERAN SU PRIMER BEBÉ

La lucha de Rocío Marengo (45) por convertirse en madre dio sus frutos, y la modelo está cursando un embarazo saludable fruto de su relación con Eduardo Fort.

“Llegaron a las 10 semanas, ya lo puedo contar. Por primera vez va a ser mamá Rocío Marengo”, afirmó Angel de Brito en Instagram Stories.

Luego, el periodista explicó: “Estuvo trabajando con nosotros en Bondi. Por eso se bajó, porque iba a estar diario, pero no pudo estar”. Y cerró: “Estaba cuidándose porque tuvo náuseas, vómitos y reposo”.

Ciudad Magazine