El triatlón de Corrientes quedó para visitantes

Pese a la lluvia y el viento que se desató en plena competencia, se concretó el triatlón El Puente en la capital correntina que fue parte del Campeonato Argentino de la especialidad.

El paraguayo Yhondayner Gómez y la formoseña Luz María Fernández fueron los vencedores en la general de la categoría Elite.

Los mejores correntinos fueron Matías Muchutti que terminó tercero en la general y ganó su categoría (20-24 años) y Cecilia Espósito que fue segundo en su categoría (45-49 años).

El triatlón de Corrientes, por primera vez organizado por Deportivo El Puente, se concretó el domingo por la mañana en la costanera correntina.

La prueba principal se diagramó sobre una distancia de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.

La competencia formó parte del Campeonato Argentino y por lo tanto contó con la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón.

Fue una competencia diferente porque el fuerte viento y la lluvia complicó a los casi 140 competidores que llegaron desde diferentes puntos del país y de Brasil y Paraguay.

Entre los caballeros, en la clasificación general de Elite se impuso el paraguayo Gómez escoltado por Lautaro Moyano y Matías Muchutti.

Mientras que las tres mejores mujeres fueron Fernández y María Meza Peralta.

En la especialidad Sprint varones, los ganadores por categoría fueron: Thiago Galarza (junior B 16-17 años), Matías Muchutti (20-24), Ramiro Vera (25-29) de Paraguay, Roque Bazan (30-34), Ary José Mizdraji (35-39), Pablo Delguste (40-44), Camilo De la Cruz (45-49), Walter Molina (50-54), Fernando Jancik (55-59), José Muchutti (60-64) y Luis Oviedo (70-74).

En las mujeres, las ganadoras por categoría en Sprint fueron: Isabella Pozo (16-17), Julia Patiño (20-24), Teresita Zolezzi (35-39), Lorena Coronel (45-49), Silvia López Garay (50-54), Sandra Poblete (55-59) y Claudia Condado (60-64).

Desde la organización destacaron el apoyo de Prefectura Naval Argentina para poder concretar el tramo de natación y de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes que apoyó la competencia.

Fue la primera vez que el club Deportivo El Puente tuvo a su cargo la organización del triatlón de Corrientes. La entidad es presidida por José Ojeda y entre los profesores que formaron parte del staff aparecen Fabian Villarroel, Ignacio Fankhauser, Constanza Lorenzo, Antonella Figuerero y Robin Delmonte.