Boca Unidos se sumó a la campaña solidaria por Bahía Blanca

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional iniciaron una campaña solidaria para asistir a los damnificados por el temporal que afectó a Bahía Blanca y los clubes se plegaron inmediatamente.

Boca Unidos es una de las entidades que se sumó a la movida y recibe alimentos no perecederos en su sede ubicada en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina.

El complejo Leoncio Benítez es el punto de recolección para enviar a la Asociación del Futbol Argentino que será la encargada de hacer llegar los alimentos hasta Bahía Blanca.

A través de sus redes sociales, la AFA anunció que enviará suministros para las víctimas del temporal que azotó desde el viernes a la ciudad bonaerense. "La Asociación del Fútbol Argentino acompaña a la ciudad de Bahía Blanca en este difícil momento y enviará en las próximas horas distintas provisiones, alimentos no perecederos, elementos para la higiene y colchones", publicó la cuenta oficial de la AFA en X, para cerrar con una invitación a los clubes para sumarse a la movida.

Un mensaje similar difundió la Liga Profesional, que instó a los interesados en donar a través de Red Solidaria. "El fútbol no puede ni quiere permanecer al margen", publicó la entidad, que solicitó la donación de agua mineral, alimentos, frazadas, sábanas, colchones, lavandina y detergente.

Boca Unidos fue uno de los clubes que tomó la posta y pide la colaboración de la ciudadanía, en este caso de alimentos no perecederos.

La AFA informó que este lunes arribó el primer camión con donaciones para los bahienses.

Dentro de las provisiones hubo: colchones, desinfectantes en aerosol, insecticidas, detergente, lavandina, jabón líquido, esponjas, secadores, baldes, pantalones, mamelucos, barbijos descartables, guantes, papel higiénico, toallas, trapos de piso, alimentos no perecederos, agua potable y 33.500 viandas de comida. Las donaciones fueron acopiadas durante el mediodía en un galpón de la División 3 del Ejército Argentino, ubicado en la calle Donado 910, de Bahía Blanca.

En el transcurso de los días, irán saliendo otros camiones hacia la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires y, posteriormente, saldrán aquellos que reúnan todo lo recolectado por los clubes del fútbol argentino.