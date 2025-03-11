San Martín y Regatas encaran un duelo directo pensando en los playoffs

La nueva edición del clásico correntino en la Liga Nacional de Básquetbol llega en un momento donde los protagonistas luchan por llegar a los playoffs.

San Martín y Regatas se enfrentarán este martes, desde las 22.10 en el estadio Raúl Argentino Ortíz con el arbitraje de Pablo Estévez, Raúl Sánchez y Danilo Molina.

Si bien la distancia de partidos ganados y perdidos en la tabla de posiciones es corta, la realidad de los equipos es bien diferente.

San Martín acumula 12 triunfos y 11 derrotas y marcha en el séptimo lugar de las posiciones. Después de un inicio flojo, en el 2025 levantó su nivel y es uno de los equipos de mejor rendimiento.

En el nuevo año, ganó 8 de los 10 partidos disputados y está invicto como local en seis presentaciones.

El Rojinegro, con cambios de nombres en el plantel, recuperó el ADN que impone Gabriel Revidatti y construye los partidos de atrás hacia adelante.

Por su parte, Regatas tuvo un andar irregular a lo largo de la temporada y viene de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El Fantasma está con un registro negativo: 12 victorias y 13 caídas, que hoy lo deja fuera de los 12 equipos que disputarán los playoffs.

Será el tercer juego de Juan Manuel Varas como entrenador y su primer clásico al frente del equipo.

Con la nueva conducción, Regatas también intenta hacerse fuerte defensivamente, a la espera que pueda fluir la ofensiva con algunos de sus jugadores desequilibrantes.

Los dos equipos llegan a este compromiso con triunfos frente a Peñarol. San Martín se impuso al conjunto marplatense 76 a 55 y Regatas hizo lo propio 84 a 64.Esta será la tercera vez en la temporada que se enfrenten los equipos correntinos, pero la primera en el estadio Raúl Argentino Ortiz. La primera vez había sido el 30 de septiembre de 2024 en la final del Interligas con un triunfo 71 a 62 que valió un título para Regatas. Luego, ya por la Liga, el 3 de noviembre del mismo año fue nuevamente victoria regatense 83 a 69.

Entradas

Para el juego de este martes, solamente quedó un remanente de entradas generales que se venden a un costo de $4.500 pesos ($2.250 para socios de San Martín).

Los tickets se pueden conseguir en la web sanmartincorrientes.com, en la boletería de la entidad rojinegra (Salta y Moreno) y en el club Regatas.

El lunes por la tarde, desde el club San Martín informaron que colgaron el cartelito de "agotadas" en la venta de las plateas (tenían un costo de $9.000).

