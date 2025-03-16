Comunicaciones recibe a Deportivo Norte en el inicio de los playoffs

Los playoffs del torneo Clausura de la Liga Argentina de Básquetbol se pondrán en marcha este domingo y Comunicaciones de Mercedes recibirá la visita de Deportivo Norte.

El encuentro, primer punto de la serie prevista al mejor de tres, corresponde a los octavos de final de Conferencia, dará inicio a las 21 y tendrá como sede el estadio El Plateado de Mercedes.

Comunicaciones llega a esta instancia al ser quinto en el grupo Norte B con 7 triunfos y la misma cantidad de derrotas.

El equipo que conduce técnicamente Eduardo Japez tuvo un andar irregular en el Clausura, incluso no pudo sostener su localia y por lo tanto estuvo lejos de la lucha por los primeros puestos.

Por su parte, Deportivo Norte de Armstrong, Santa Fe, quedó cuarto en la zona Norte A, con 8 victorias y 6 derrotas, y por lo tanto tendrá la ventaja de localia en la eliminatoria.

El jueves 20 y el viernes 21, en caso de ser necesario, Deportivo Norte recibirá a Comunicaciones en el estadio Jorge Ferrero en la definición de la eliminatoria.

Comunicaciones y Deportivo Norte tienen un antecedente en la presente temporada. Jugaron durante la segunda fase del Apertura y el triunfo correspondió a 87 a 86 con 24 puntos de Nicolás Burgos.

Ahora se vuelven a ver las caras, también en la segunda fase pero con un formato diferente. En el Apertura se disputaron cuadrangulares para definir el campeón que resultó San Isidro de San Francisco, en cambio ahora se jugarán playoffs.

Los otros partidos que se jugarán este domingo por los octavos de final de la Conferencia Norte son: Provincial de Rosario - Villa San Martín, Rivadavia Básquet - Independiente BBC, Barrio Parque - Jujuy Básquet, Salta Basket - Centenario de Venado Tuerto y Estudiantes de Tucumán - San Isidro de San Francisco.