Mandiyú va por la clasificación frente a Sol de América

La quinta fecha del Torneo Provincial de Clubes culminará este domingo con la disputa de 11 encuentros y con varios equipos que buscan asegurarse un lugar en los octavos de final.

Mandiyú recibirá a Sol de América de San Miguel y el empate le alcanza para quedar en los más alto de la zona 13 y asegurarse un lugar en la próxima instancia del certamen.

El encuentro se jugará en cancha de Boca Unidos, dará inicio a las 17 y contará con el arbitraje de Brahim Ferreyra.

El partido de la primera rueda, en San Miguel, terminó empatado en 1.

Las posiciones del grupo muestran a Mandiyú en el primer lugar con 7 puntos, Sol de América tiene 2 y Canale de Bella Vista cierra con 1.

Por su parte, Curupay (foto) se trasladará hasta Goya para enfrentar a Central, equipo que ya tiene un lugar asegurado en los octavos de final.

Este cotejo también dará inicio a las 17 y fue designado José Romero como árbitro.

Central Goya marcha invicto y con puntaje ideal. Tiene 9 puntos y lidera la zona 10. Curupay tiene 3 y Football de Esquina 0.

Para el Maderero es imperioso el triunfo que le permita llegar a la última fecha, recibirá a Football, con la posibilidad de clasificar.

Programación

El programa de partidos para este domingo es el siguiente:

17.00 Parque Independencia de Monte Caseros vs. Porá Purahey de Sauce, Comunicaciones de Mercedes vs. Puente Seco de Paso de los Libres, Central Goya vs. Curupay, Defensores de San Roque vs. San Lorenzo de Monte Caseros y Mandiyú vs. Sol de América de San Miguel.

18.00 Comunicaciones de Paso de los Libres vs. Barracas de Curuzú Cuatiá.

19.00 Luz y Fuerza de Virasoro vs. San Francisco de La Cruz y Berón de Astrada de Santo Tomé vs. Juventud Unida de Virasoro.

19.30 Victoria de Curuzú Cuatiá vs. Berón de Astrada de Pueblo Libertador.

20.30 El Decano de Ituzaingó vs. Sartuntún de Santo Tomé.