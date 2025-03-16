Mandiyú goleó y abrochó su pasaje a los octavos de final

Mandiyú hizo pesar su localia, goleó a Sol de América y se clasificó para disputar los octavos de final del Torneo Provincial de Clubes de primera división.

En cancha de Boca Unidos, por la quinta fecha, Mandiyú se impuso este domingo 4 a 1 para asegurarse el primer lugar de la zona 13 que además le permitió clasificar al Provincial del próximo año.

Los goles fueron anotados para el equipo correntino fueron anotados por Horacio Rivas (2), Alberto Bazán Vázquez, y Hernán Valenzuela, de tiro penal. Mientras que el descuento para la visita fue autoría de Mariano Romero.

Mandiyú asumió el protagonismo desde el arranque del partido y la resistencia del conjunto de San Miguel y de su arquero William Ávalos duró 25 minutos.

En el inicio del cotejo, el equipo de Fabián “Bocha” Ponce convirtió en figura al arquero visitante.

Recién a los 25 minutos, el Albo pudo quebrar el 0. Rivas le ganó la posición a un central y cuando entró al área grande definió por debajo de Ávalos.

El conjunto capitalino siguió presionando en la mitad de la cancha y en una de las pelotas recuperadas, Alberto Bazán Vázquez ingresó por el segundo palo para conectar un centro desde las derecha y convertir el segundo gol

En tanto que la única falla de Ávalos, no pudo descolgar un centro, la pelota pegó en un defensor y Rivas aprovechó para establecer el 3 a 0 antes de concluir el primer tiempo.

El partido cambió en el segundo tiempo, pero solamente porque Mandiyú bajó la intensidad de su juego.

En un descuido defensivo, a los 18 minutos, llegó el descuento de Sol de América a través de Mariano Romero que ingresó solo entre los centrales y definió sobre la salida de Corradini.

Mandiyú se despertó y recuperó el protagonismo en el partido. A los 42 minutos, Hernán Valenzuela, de tiro penal, estableció el 4 a 1 para que su equipo asegure el triunfo y la clasificación.

Con este resultado, Mandiyú quedó como líder de la zona 13 con 10 puntos, mientras que San Miguel sigue con 2 y Canale de Bella Vista tiene 1.

En la última fecha, la sexta, Sol de América recibirá a Canale pero los dos equipos ya no tienen posibilidades de acceder a la próxima ronda.

