San Martín lleva sus urgencias a Santa Fe

Con la necesidad de volver al triunfo para mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs, San Martín de Corrientes visitará este domingo a Unión de Santa Fe en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El encuentro se jugará desde las 21,30 en el estadio “Ángel Malvicino” el club Tatengue y tendrá frente a frente rivales directos en la lucha por quedar entre los doce mejores de la etapa.

San Martín viene de perder en sus dos últimos encuentros. Cayó como local contra Regatas y también lo hizo contra Oberá Tenis Club en el interior misionero.

Con estos resultados, el Rojinegro se mantiene en el puesto doce con 12 triunfos y 13 derrotas.

Como visitante, la producción de San Martín es muy baja, ganó 2 de los doce partidos que disputó en la presente temporada.

El equipo conducido técnicamente por Gabriel Revidatti se muestra sólido defensivamente pero tiene problemas para llegar al gol.

En los últimos dos partidos apenas promedió 62,5 puntos a favor, lo que le resta posibilidades de alcanzar el triunfo.

El base Gastón García seguirá ausente en el plantel correntino dado que se está recuperando de una lesión en la mano izquierda que ya le impidió estar presente en los últimos dos partidos.

Unión está noveno en las posiciones con un registro de 14 victorias y 13 derrotas, mientras que como local su récord es de 10 triunfos y solamente dos caídas.

El conjunto santafesino viene de una gira por Santiago del Estero y La Rioja donde le ganó a Ciclista Olímpico y perdió frente a Quimsa y Riachcuelo.

En su último partido como local, el Tatenque venció a Argentino de Junín 86 a 83.

En la presente temporada, San Martín venció a Unión en la capital correntina 65 a 54 con 14 puntos de Franco Méndez y 11 de Sebastián Acevedo.

Luego de la presentación en Santa Fe, San Martín regresará a Corrientes donde disputará dos partidos para cerrar el mes. El jueves 20 recibirá a Platense y el lunes 31 hará lo propio con Ferro Carril Oeste.