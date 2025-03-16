Boca fue contundente y se afirma en la zona A

Boca consiguió su sexto triunfo consecutivo, derrotó a Defensa y Justicia por 4 a 0 y llegó a la cima de la zona A del Torneo Apertura 2025.

Los goles de una noche muy efectiva del Xeneize fueron convertidos por los delanteros Edinson Cavani, Milton Giménez (por duplicado) y Miguel Merentiel.

Con la victoria, Boca lidera la zona A del Torneo Apertura 2025 con 23 puntos, pero Tigre (21), que juega este lunes frente a Central Córdoba (14) puede superarlo.

El equipo de Fernando Gago salió a proponer el ritmo del partido y mostró mucho dinamismo desde el principio, al punto de opacar a un conjunto como el Halcón, que también supo ser protagonista en los últimos años del fútbol argentino.

Fue clave para el Xeneize arrancar arriba en el marcador, sobre todo por el autor del primer gol de la tarde, a los 9 minutos. Tras un desborde y un pase que cruzó el área de derecha a izquierda de Milton Giménez, Edinson Cavani apareció solo y definió sin oposición del arquero Enrique Bologna, a escasos metros del arco.

Si bien es cierto que el Halcón de Florencio Varela tomó las riendas en los minutos siguientes, y hasta tuvo algún remate cercano del arco de Agustín Marchesín de Matías Miranda, el cuadro de la Ribera le cortó las alas rápidamente. A los 30', Milton Giménez, ahora máximo goleador del plantel en el 2025, dibujó un potente e inatajable remate al ángulo derecho del arquero rival, que nada pudo hacer ante semejante fusilamiento.

Boca no sufrió demasiados sobresaltos en el resto del primer tiempo, salvo por la lesión de Williams Alarcón. El chileno, que había reemplazado a Ander Herrera, se retiró entre lágrimas y con mucho dolor en la rodilla derecha. Fue sustituido por Tomás Belmonte. Es probable que el lunes no se presente en el entrenamiento y le hagan estudios médicos para constatar la gravedad del asunto.

También hubo tiempo para la polémica. En una de las jugadas del cierre, Ezequiel Cannavo sacó un centro al área boquense y la trayectoria de su pierna derecha terminó con un planchazo a la altura del gemelo de Marcos Rojo. La acción, como es habitual, fue revisada por el VAR, pero no consideraron que el árbitro Pablo Dóvalo tuviera que revisarla nuevamente.

A los cinco del complemento, Boca le bajó el martillo al partido tras una buena combinación entre Zenón y Lucas Blondel, que finalizó en una sutil y quirúrgica definición de Giménez sobre la anatomía de Bologna. La frutilla del postre fue el gol de Miguel Merentiel en el final, quien pidió perdón por su pasado en Florencio Varela.

Sacando un tiro libre de David Barbona en el comienzo, que contuvo el arquero Marchesín, y un cabezazo desviado de Juan Miritello, Defensa y Justicia nunca se sintió cómodo en La Bombonera, lo que le permitió al local dominar los hilos y no sufrir ningún contratiempo en el resto del encuentro.