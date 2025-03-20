Una correntina integra la selección Argentina para la Copa América

La selección Argentina de futsal femenina llegó ayer a San Pablo donde disputará la Copa América en busca de un lugar en el próximo mundial.

El equipo nacional tiene como capitana a la santotomeña Carina “Becha” Núñez (33 años) que actualmente participa de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de España.

La novena edición de la Copa América femenina de futsal será histórica porque solo tres de las diez selecciones clasificarán al primer Mundial de la FIFA que se disputará en noviembre en Filipinas.

Argentina, subcampeona de la última edición que se llevó a cabo en nuestro país en 2023, llegó este jueves a Sorocaba, en San Pablo, donde a partir del sábado y hasta el 30 de marzo se desarrollará el torneo.

El equipo dirigido técnicamente por Nicolás Noriega encabeza el grupo B y el debut será el sábado desde las 15:30 ante Chile.

La plantilla albiceleste se completa con Trinidad D’Andrea (Secla), Cecilia López (Racing Club), Lucía Rossi (Ferro Carril Oeste), Sofía Florentín (Rodiles F. S.); Melina Quevedo (Racing Club), Ana Ontiveros (F. S. F. Castro), Silvina Blanca (Torre Blanca), Agostina Chiesa (Racing Club) y Silvina Espinazo (Racing Club).

“Becha” Núñez comenzó su carrera profesional en San Lorenzo, luego pasó al futsal de Brasil y desde el 2019 está en el Futsi Navalcarnero de España.

Visitó varias veces la casaca argentina y logró los subcampeonatos de la Copa América de 2019 y 2023.

En la Copa América 2025, Argentina debutará este sábado frente a Chile. Al día siguiente se medirá con Perú. El miércoles 26 jugará contra Uruguay y jueves 27 cerrará la fase clasificatoria frente a Colombia.

Todos los partidos del equipo argentino darán inicio a las 15.30.

Los dos primeros del grupo avanzarán a las semifinales previstas para el sábado 29. La final y el encuentro por el tercer puesto, se disputarán el domingo 30.

