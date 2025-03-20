Dybala deberá operarse y está en riesgo su continuidad en lo que queda de temporada

Otra mala noticia para la carrera de Paulo Dybala. El volante argentino deberá someterse a una cirugía en los próximos días tras sufrir una lesión en el tendón semitendinoso izquierdo durante la victoria de la Roma ante el Cagliari por la Serie A. Así lo confirmó el club en un comunicado oficial en el que detalló que “el jugador y el club acordaron mutuamente que este era el camino correcto para una recuperación óptima de la lesión”.

Dybala encendió las alarmas apenas diez minutos después de ingresar al campo de juego en el segundo tiempo del duelo que se disputó en el estadio Olímpico de la capital italiana. El futbolista surgido en el club Instituto de Córdoba sintió una molestia tras intentar un pase de taco y, visiblemente afectado, solicitó el cambio de inmediato. Las imágenes mostraron su frustración en el banco de suplentes, donde se lo vio con lágrimas en los ojos.

Después del comunicado que difundió la Roma, el periodista Fabrizio Romano indicó que por la gravedad de la lesión, que obligará a Dybala a pasar por el quirófano, el jugador se podría perder lo que resta de la temporada en el fútbol europeo y lo mismo podría ocurrir con su presencia en la fecha FIFA de junio, donde el combinado nacional enfrentará a Chile, como visitante, y será local de Colombia.

Hay que recordar que el ex jugador de Juventus tenía previsto viajar a la Argentina para sumarse a la selección dirigida por Lionel Scaloni, que enfrentará este viernes a Uruguay en el mítico Centenario y el próximo martes a Brasil en Buenos Aires por la nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, tras la lesión, modificó sus planes y se sometió a estudios médicos en Italia, los cuales confirmaron la gravedad de la lesión.

Una vez que se conoció la novedad, la AFA confirmó que el futbolista quedó desafectado de la convocatoria para disputar los clásicos sudamericanos.

En un primer diagnóstico, medios italianos habían señalado que la lesión había afectado los flexores detrás de la rodilla. Es importante mencionar que el cordobés arrastraba molestias desde el partido de vuelta contra el Athletic Club por la Europa League, en donde La Loba quedó eliminado de la competición internacional. El entrenador Claudio Ranieri, se refirió a la situación tras el encuentro: “Sentía dolor en la espalda, no debería tener nada en la rodilla. Mañana le harán las pruebas habituales y esperemos que no haya pasado nada”.

La baja de Dybala representa un impacto para la Roma y la selección argentina. En la temporada actual, el delantero acumula 35 partidos disputados, con ocho goles y cuatro asistencias en todas las competiciones. Su ausencia en la convocatoria de Scaloni marca otro revés para el equipo nacional, que ya había tenido que prescindir del volante campeón del mundo en las últimas citaciones de octubre y noviembre del año pasado.

El cordobés, de 31 años, había recuperado su mejor nivel en las últimas semanas, lo que derivó en grandes elogios por parte de Francesco Totti, uno de los máximos ídolos de la AS Roma en su historia. “En este momento es el mejor jugador del fútbol italiano y está entre los mejores del mundo en términos de talento”, declaró el ex futbolista sobre Dybala en diálogo con el programa italiano Vive el Fútbol. Sin embargo, una nueva lesión vuelve a interrumpir su continuidad y pone en duda su regreso en lo que resta de la temporada.

Infobae