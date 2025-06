Curupay y Empedrado buscan la clasificación a los octavos de final

Una apasionante última fecha de la fase clasificatoria del campeonato Provincial de Clubes se disputará este domingo. Todos los partidos darán inicio a las 17.

Quedan siete lugares para cubrir en los octavos de final y son varios los equipos con posibilidades de acceder a esa instancia.

En la capital correntina, por la zona 10, en cancha de Ferroviario, Curupay recibirá la visita de Football de Esquina.

El maderero tiene 6 puntos y necesita la victoria para clasificar sin depender de otro resultado. Con un empate tendrá posibilidades de luchar por llegar a octavos como uno de los mejores segundos.

El conjunto visitante todavía no sumo puntos en el certamen y no tiene posibilidades de clasificar.

En Goya habrá un mano a mano entre el local Benjamín Matienzo (5) y Deportivo Empedrado (7).

El equipo capitalino lidera el grupo 12 y el empate le alcanzará para mantener ese lugar. El local está obligado a ganar para llegar a los más alto y meterse en los octavos de final.

Otros duelos directos por el primer puesto son los que sostendrán San Francisco (4) de La Cruz frente a Barcelona (7) de Santo Tomé por el grupo 3; Barrio Norte (5) de Bella Vista contra Huracán (4) de Goya por la zona 9 y San Lorenzo (3) de Monte Caseros frente a Mitre (6) de Paso de los Libres por el grupo 11.

En la zona 2, Sartuntún de Monte Caseros necesita sumar tres puntos para llegar a los octavos de final.

Los equipos que ya están clasificados para la próxima fase son: Sacachispas, El Decano de Ituzaingó, Barracas de Curuzú Cuatiá, Porá Purajhey de Sauce, Victoria de Curuzú Cuatiá, Puente Seco de Paso de los Libres, Mandiyú, Berón de Astrada de Santo Tomé y Central Goya .

Programación

La sexta fecha, última de la etapa clasificatoria se jugará en forma completa este domingo. Todos los partidos comenzarán a las 17, este es el detalle de los mismos.

Zona 1: Sportivo Santa Lucía vs. Ferroviario de Saladas. Árbitro: Yonathan Ledesma.

Zona 2: Sartuntún de Santo Tomé vs. San Alonso de Virasoro. Árbitro: Gerardo Martínez Sandoval.

Zona 3: San Francisco de La Cruz vs. Barcelona de Santo Tomé. Árbitro: Marcelo Centurión.

Zona 4: Juventud Unida de Virasoro vs. Unión de Ituzaingó. Árbitro: Tamara Alegre.

Zona 5: Barracas de Curuzú Cuatiá vs. Juan Pujol de Monte Caseros. Árbitro: Cristyan Soler.

Zona 6: Porá Purahay de Sauce vs. Belgrano de Curuzú. Árbitro: Francisco Vargas.

Zona 7: Berón de Astrada de Pueblo Libertador vs. Juventud Unida de Sauce. Árbitro: Gilda Nazur.

Zona 8: Puente Seco de Paso de los Libres vs. San Martín de Yapeyú. Árbitro: José Ríos.

Zona 9: Barrio Norte de Bella Vista vs. Huracán de Goya. Árbitro: Edgardo Romero.

Zona 10: Curupay vs. Football de Esquina en cancha de Ferroviario. Árbitro: Brahim Ferreira.

Zona 11: San Lorenzo de Monte Caseros vs. Mitre de Paso de los Libres. Árbitro: Eduardo Parras.

Zona 12: Matienzo de Goya vs. Deportivo Empedrado. Árbitro: Gustavo Acosta.

Zona 13: Sol de América de San Miguel vs. Canale de Bella Vista. Árbitro: Andrea Núñez.