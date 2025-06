Scaloni confirmó un regreso para enfrentar a Brasil

El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el mediocampista Rodrigo de Paul ingresará este martes al equipo titular para enfrentar a Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En conferencia de prensa, el director técnico confirmó que el mediocampista del Atlético de Madrid de España retornará al once inicial y que podría haber otra variante en relación a lo que fue la victoria 1-0 sobre Uruguay en Montevideo el viernes.

“El equipo será muy parecido a lo del otro día con la inclusión de Rodrigo (De Paul). Habrá algunos cambios, pero no más de dos. Es una buen partido para demostrar que el equipo sigue vigente y la idea es hace buen partido ante un gran rival”, declaró Scaloni.

En la previa de este clásico, el delantero brasileño Raphinha afirmó que van a “darle una paliza” a la selección albiceleste. En relación a estas declaraciones, el entrenador argentino opinó: “No profundicé en las declaraciones de los jugadores brasileños. Siempre es un partido importante, pero no deja de ser fútbol. Hay que recordar la imagen de Messi y Neymar, con eso nos tenemos que quedar, estando juntos y siendo amigos”.

"Cada uno quiere ganar, pero no tiene que pasarse. El racismo está fuera de nuestras cabezas. La gente espero que vaya a alentar a la Selección Argentina y nada más" agregó.

Sobre el rival en sí que viene de ganarle agónicamente a Colombia y se ubica en el tercer lugar de la tabla, Scaloni analizó: "Hay momentos donde vos podes dominar y momentos donde te dominan. Hay que estar preparados para todo, Brasil es una de las selecciones más grandes del mundo. Vamos a intentar jugar nuestro partido, en campo contrario si es posible".

“Imagino que va a ser un partido similar al de Uruguay, pero esperemos que sea más parecido al del segundo tiempo que al del primero. Tener una base siempre es una tranquilidad y te permite hacer retoques que se noten menos, que los chicos que entren puedan aportar su granito de arena" añadió.

La última victoria de Argentina sobre Brasil en Buenos Aires data del 8 de junio de 2005, 20 años atrás, y es una racha que los campeones del mundo buscarán romper el martes en la noche del estadio Monumental.

“Es una estadística. Alguna vez se va a romper. Ojalá que sea mañana, sino no pasa nada, es una estadística. Es un partido importante, pero no deja de ser para consolidarnos, seguir en la misma línea. Todo lo demás es importante para ustedes, pero lo mejor para nosotros es seguir creciendo como equipo. Es una prueba linda para demostrarle a nuestra gente que el equipo sigue vigente y, más allá del número o la estadística, hacer un buen partido” afirmó.