Regatas busca volver al triunfo frente a Peñarol

Con la intención de volver al triunfo y cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, Regatas Corrientes recibirá este viernes a Peñarol de Mar del Plata en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El encuentro, que es previo al clásico frente a San Martín, se jugarán desde las 21.05 en el estadio José Jorge Contte con el arbitraje de Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Fabio Alaniz.

Regatas acumula 11 triunfos y 13 derrotas y viene en momento negativo, ya que suma cuatro caídas consecutivas y está afuera de los doce mejores de la competencia, es decir está quedando marginado de los playoffs.

Perdió en la gira por Córdoba frente a Atenas, Instituto e Independiente de Oliva, mientras que en su regreso a Corrientes cayó con Quimsa el pasado viernes en lo que fue el debut de Juan Varas en la dirección técnica.

Contra los santiagueños, Regatas tuvo un mal inicio, después corrigió la defensa pero careció de variantes ofensivas para aumentar las posibilidades de triunfo.

El nuevo DT, que reemplazó a Fernando Calvi, propuso una variante en la formación inicial con el ingreso de Federico Elías en la posición de escolta en lugar Sebastián Lugo.

Además, utilizó una rotación diferentes buscado variantes que le permitan encontrar una mejor producción colectiva.

Por su parte, Peñarol (11-11) viene de sufrir una dura derrota conta San Martín 76 a 55 en el primer juego de esta gira que culminará el domingo 9 en Formosa.

En el juego del miércoles en Corrientes, los conducidos por Hernán Laginiestra tuvieron muy bajos porcentajes de efectividad: 46% en dobles y 25% en triples.

Los principales referentes del plantel son los extranjeros Willie Thornton y Marcus Thomas Jr. Además cuenta con Luciano González, Víctor Fernández, Roberto Acuña, Lucas Andujar, el experimentado Federico Marín y el pivote de 2.08 metros de altura Kelby Kramer.

Se trata de un partido entre rivales directos en la lucha por llegar a la postemporada y el equipo visitante llega con una ventaja, en Santa Clara del Mar, por la presente temporada, venció a Regatas con un contundente 84 a 65.

El partido de este viernes será el último que jugará Regatas antes de visitar a a San Martín el martes 11, en otra edición del clásico correntino que tiene previsto su inicio para las 22.10.