Regatas cortó la racha negativa y llega renovado al clásico

Con una versión mejorada, Regatas Corrientes le ganó por 20 puntos a Peñarol de Mar del Plata y cortó la racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga Nacional de Básquetbol.

Este viernes, en el estadio José Jorge Contte, el Fantasma reaccionó después de un inicio impreciso para quedarse con una importante victoria 84 a 64 y ahora tener un registro de 12 triunfos y 13 derrotas.

Mientras que Peñarol, que ya había perdido frente a San Martín en la capital correntina, quedó con 11 victorias y 12 caídas.

Sebastián Lugo (foto) con 13 puntos, Charles Thomas con 12, Andrés Jaime con 10 y Quintin Alexander también con 10 fueron los principales goleadores en el equipo correntino que se tomó revancha de la caída sufrida como visitante frente al mismo equipo por 84 a 65.

El inicio del partido fue malo para Regatas, en apenas 2 minutos perdía 12 a 3. Peñarol, de la mano de Lucas Andujar y Roberto Acuña había marcado una clara ventaja.

Pero el equipo correntino tuvo una rápida reacción. Corrigió la defensa, apareció Charles Thomas en el poste bajo y con un triple de Sebastián Lugo, que llegó desde la banca, pasó a ganar 15 a 14 en 7 minutos.

Luego de la desventaja inicial, Regatas metió un parcial de 21 a 7 para llevarse el cuarto inicial 24 a 19.

El dominio correntino se acentuó y lentamente se fue alejando en el marcador hasta tomar una distancia de 15 (46 a 31) el concluir el segundo capítulo.

El argumento de Regatas fue su variado repertorio para llegar al gol. Lugo siguió efectivo, pero aparecieron Fabián Ramírez Barrios, Andrés Jaime y Quintin Alexander para complicar la estructura defensiva del rival.

Luego del descanso largo, Regatas mantuvo la concentración, impuso su juego y llegó a tener una ventaja de 20 puntos (60 a 40).

En el cierre del tercer cuarto, Peñarol intentó una reacción de la mano de Luciano González y achicó la brecha a 13 (66-53).

Regatas mantuvo el libreto, siguió con una defensa fuerte y cortó el andar del rival. En el ataque siguió efectivo, se alejó por 23 (78 a 55) y se encaminó a un necesario triunfo, el primero de Juan Manuel Varas como entrenador.

El martes 11, desde las 22.10, llegará una nueva edición del clásico correntino que tendrá como sede al Fortín Rojinegro.