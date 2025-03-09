Curupay y Mburucuyá volvieron a ganar y son escoltas

En la continuidad de la tercera fecha del Torneo Oficial de Primera División A en la ciudad de Corrientes, Curupay y Mburucuyá ganaron sus respectivos partidos y se sumaron al lote de perseguidores de Independiente, único líder del certamen.

Curupay goleó a Talleres 4 a 0 con goles de Antonio Báez, Carlos Báez, Matías Gómez y Nicolás Segovia. De esta forma, el Maderero sumó su segunda victoria consecutiva y llegó los 7 puntos para seguir de cerca en la lucha por la primera ubicación.

Por su parte, Mburucuyá volvió al triunfo y superó como visitante a Lipton 3 a 1. Los goles para el equipo del interior lo marcaron Héctor Duete en dos oportunidades y Daniel Gómez. Mientras que para el conjunto Azulo lo hizo Alejandro Alcaraz.

Mientras que Huracán Corrientes logró su segunda victoria en el Oficial y venció a Invico 2 a 0 con goles de Guido Aquino y Alejandro Gómez.

La tercera fecha se había puesto en marcha el viernes con el triunfo de Independiente sobre Libertad 4 a 1 y en el primer partido del sábado, Ferroviario superó a Boca Unidos 1 a 0.

La tercera fecha se completará el miércoles con tres partidos. En cancha de Lipton, a las 18, Soberanía jugará contra Sacachispas y desde las 20 lo harán Empedrado y Cambá Cuá.

Mientras que en la cancha de Sportivo, a partir de las 19 el local recibirá a Mandiyú.

Cumplidas parcialmente tres fechas, las posiciones están de esta forma: Independiente 9 puntos, Ferroviario, Curupay y Mburucuyá 7, Huracán y Cambá Cuá 6, Mandiyú 4, Sacachispas, Boca Unidos y Talleres 3, Empedrado y Libertad 1, Invico y Soberanía 0.

