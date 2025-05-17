Krujoski ganó en La Plata y volvió a festejar después de 6 años

“Volvimos, siempre estamos vigentes. El yacaré en el agua anda bien”, así festejó Humberto Krujoski su triunfo en la primera final de la tercera fecha del Turismo Carretera 2000.

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el piloto correntino dominó de punta a punta la carrera disputada este sábado y regresó al triunfo en el automovilismo nacional después de 6 años.

Krujoski (Renault Fluence) clasificó 2º pero largó desde la “pole position” por el sistema de recargos para los 8 primeros del campeonato, venció de punta a punta y alcanzó su 1ª victoria en su 3ª carrera en la flamante categoría.

La competencia comenzó con dos vueltas previas y se largó en fila india, de acuerdo al procedimiento de largada en condiciones de pista húmeda. Krujoski, que se quedó sin largar en su debut en el Turismo Carretera 2000 y fue 4º en la segunda carrera en El Villicum San Juan, no sufrió mayores sobresaltos para contener a Agustín Canapino (Renault Fluence), que por ser el líder del campeonato cargó 100 kilos de lastre en la clasificación y en esta primera Final.

A medida que la pista se secaba, Krujoski mejoraba su ritmo y estiraba la ventaja sobre su compañero de equipo. Si embargo, al promediar la competencia, por un despiste, ingresó el auto de seguridad y las diferencias quedaron en 0.

En el relanzamiento, el correntino mantuvo su posición y le cerró los caminos a Canapino durante las últimas dos vueltas.

La producción del viernes y sábado, en una pista mojada, que se coronó con la victoria tuvo un sabor especial para Krujoski después de casi un año y medio sin poder competir.

“Tengo una alegría enorme. Estuve parado un año y pico, volver y poder ganar en un carrera difícil me pone muy contento”, sostuvo el correntino.

“La pista estaba complicada y tampoco es fácil tener atrás a Canapino, pero lo hicimos bien y no cometimos errores. Aproveché que en algunos sectores mi auto iba más rápido que el de él para hacerle una luz”, agregó.

La última victoria de Krujoski en el automovilismo nacional fue en el 2019 cuando corría en el TC Pista. En el 2023 tuvo su debut en el Turismo Carretera y en el 2024, por falta de presupuesto, se vio obligado a tomarse un año sabático y durante la presente temporada regresó en el Turismo Carretera 2000.

“Siempre, siempre estamos vigentes”, afirmó Krujoski para rematar que “el yacaré en el agua anda bien”.

Este domingo, desde las 13:00 se disputará la segunda final del fin de semana con un recorrido de 20 vueltas o un tiempo máximo de 30 minutos. La grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de este sábado. Es decir que Krujoski largará en punta y Canapino, pero con solamente 50 kilos de lastre, lo hará en el segundo lugar.