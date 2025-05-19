Midón se presente en Chile y fue confirmado para el Challenger de Santa Fe

El tenista correntino debutará este martes en el Future de Coquimbo, Chile, y la Asociación Argentina de Tenis lo confirmó para disputar el Challenger de Santa Fe que dará inicio el 8 de junio.

Midón (316 en el ránking de la ATP) regresa al circuito después de una semana y lo hará en el M25 de Coquimbo, Chile, que se juega en canchas de polvo de ladrillo.

Por la primera ronda, el jugador de 21 años, debutará este martes frente al también argentino Gino Romano que viene desde la clasificación.

En el caso de superar esta instancia, Midón, segundo preclasificado, enfrentará a Santiago de La Fuente que este lunes superó a Franco Ribero.

Por otra parte, este lunes se dio a conocer la lista preliminar del AAT Challenger de Santa Fe que se disputará del 8 al 15 de junio y contará con al menos 13 tenistas argentinos, además de otros que se sumarán desde la clasificación.

En la nómina figura Midón que aparece como séptimo preclasificado y por lo tanto tiene un lugar asegurado en el cuadro principal.

Las canchas de polvo de ladrillo del Santa Fe Lawn Tennis fueron las elegidas para recibir una nueva edición del ATP Challenger Tour. El cuadro principal estará compuesto por 32 tenistas, de categoría 50, y repartirá 60.000 dólares en premios.

Durante el Challenger de Santa Fe, los jóvenes tenistas argentinos sumarán puntos para la Beca Galperin al Mérito que lidera Lautaro Midón.

La Beca Galperin como objetivo principal brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta el 2003 inclusive que demuestren un alto potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.

Zárate en Bosnia

Carlos María Zárate (1429) ganó su segundo partido de la clasificación y este martes buscará un lugar en el cuadro principal del M15 de Brcko en Bosnia y Herzegovina.

El jugador correntino de 20 años venció este lunes al sueco Johansson Oliver 6-0 y 6-2 y este martes, por el pase al cuadro principal enfrentará al local Vladan Tadic (1656).

También este martes, Zárate junto al brasileño Bruno Fernández afrontarán el compromiso de primera ronda de dobles frente a Makar Krivoshchekov (Rusia) y Wiktor Sasko (Polonia).