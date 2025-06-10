Con el regreso de Messi a la titularidad, Argentina recibe a Colombia

La ya clasificada Selección argentina recibirá a su par de Colombia, necesitado de un triunfo para sellar su pasaje al Mundial, este martes en el marco de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez, desde las 21 horas, con el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez mientras que en el VAR estará su compatriota Derlis López. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva TyC Sports y de Telefé.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer 1-0 a su par de Chile, en condición de visitante el pasado jueves, en el marco de la fecha 15 de estas clasificatorias. Con este triunfo gracias al gol de Julián Álvarez, los vigentes campeones del mundo dejaron al borde de la eliminación a los trasandinos y se consagraron como los ganadores del certamen con diez puntos de diferencia sobre su escolta Ecuador.

En esta victoria en Santiago de Chile, el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico fue amonestado y, por ello, no podrá estar presente ante la selección de Colombia. Esta sería la única modificación obligatoria que deberá hacer el entrenador que planea reemplazar al ex Independiente con Valentín Barco, el joven jugador del Racing Club de Estrasburgo de Francia, o Facundo Medina que se despidió hace algunas semanas del Racing Club de Lens, también de Francia.

Más allá de la suspensión de Tagliafico, todo indica que Scaloni volverá a darle lugar a la mayoría de jugadores de su once gala. En primer lugar, Nicolás Otamendi volverá de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas y reemplazaría a Leonardo Balerdi como acompañante de Cristián Romero en la zaga central.

Al igual que Otamendi, Leandro Paredes y Enzo Fernández no estuvieron presentes en Chile debido a ser sancionados por acumulación de tarjetas amarillas. Estos dos volverán al once titular reemplazando a Nicolás Paz y a Exequiel Palacios como acompañantes de Rodrigo de Paul en el mediocampo.

En el tridente ofensivo, el astro y capitán Lionel Messi volverá a ser de la partida en lugar de Giuliano Simeone pero la incógnita está en el reemplazo de Thiago Almada ya que la idea de Scaloni era que sea Lautaro Martínez pero, a sabiendas de que no está al cien físicamente, Nicolás González podría ocupar el lugar del ex Vélez. El único que repite titularidad es Julián Álvarez como centrodelantero.

Por su parte, la selección de Colombia viene de empatar 0-0 con su par de Perú, el pasado viernes en Barranquilla, por la fecha 16 de estas Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto del argentino Néstor Lorenzo se mantiene en el sexto lugar con 21 puntos, dentro de los momentáneos clasificados al Mundial, pero una victoria de Venezuela ante Uruguay pondría en jaque dicho puesto.

El combinado cafetero está viviendo momentos turbulentos tras el abandono de la concentración de Jhon Jader Durán, figura del equipo colombiano, por una recidiva del dolor lumbar aunque los rumores indican peleas con sus compañeros y con el cuerpo técnico.

Con la salida de Durán como centrodelantero titular, el entrenador argentino lo reemplazará con el ingreso de Luis Suárez. En el mediocampo, Luis Díaz volverá de la sanción por acumulación de tarjetas amarillas y ocupará el lugar de Juan Camilo Hernández mientras que Richard Rios reemplazará al jugador de River, Kevin Castaño, como volante central.