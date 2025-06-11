Mastantuono firmó su contrato con Real Madrid y se quedaría en River hasta agosto

Antes de subirse al vuelo nocturno junto al resto de la delegación de River rumbo al Mundial de Clubes, Franco Mastantuono dio el paso clave que faltaba para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Real Madrid: pasó la revisión médica y firmó su contrato hasta junio de 2031.

¿Hasta cuándo se queda en Núñez? Si bien no será hasta diciembre como soñó Jorge Brito en un primer momento para que juegue la Copa Libertadores, la buena para el Millonario es que el Merengue fue flexible ante el pedido de la dirigencia y todos los caminos conducen a que el crack de 17 años se iría en agosto. Es decir, post MdC e incluso pudiendo jugar las primeras -en principio- cuatro fechas del Torneo Clausura.

La fecha estimada para que Mastantuono dejé las instalaciones de River y se sume a las filas de Xabi Alonso, factor clave en la negociación con su llamado directo al pibe, es el 13/8. El jueves 14, día en el que River disputará la ida de la Libertadores contra Libertad ya sin su presencia, la joyita cumplirá la mayoría de edad y ya estará en condiciones de ponerse la camiseta blanca.

Real Madrid pondrá los 45.000.000 de euros en un solo pago, que era la condición que había puesto la Comisión Directiva de Jorge Brito para dejar que el 30 se fuera antes de diciembre. El juvenil, encargado de hacerla efectiva y transferirla a las cuentas del club en el transcurso de la semana, ya había dado el OK a los montos salariales durante la semana y hoy firmó el acuerdo.

La descomunal cláusula que Real Madrid podría ponerle a Mastantuono

El número, ya de por sí impactante, será apenas un prólogo frente al siguiente dato que escribirá el azuleño en el libro Guinness del fútbol argentino: según trascendió en España, tendría una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Sería un blindaje impensado hasta hace poco, que lo pone al nivel de Vinícius Júnior, Jude Bellingham o Eduardo Camavinga.

En Madrid lo consideran un talento generacional. No sólo por lo que ya mostró en Primera, sino también por su mentalidad. La proyección es tal que la Casa Blanca lo aseguró hasta de 2031, con la mirada de Xabi Alonso puesta en su desarrollo. El club merengue activó el mecanismo anti-jeques que hoy se volvió una norma entre los grandes de Europa.

