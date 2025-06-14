Regatas busca sellar su pase a semifinales en el parque Mitre

Con el objetivo de sellar su pasaje a las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Regatas Corrientes recibirá este sábado a Oberá Tenis Club (OTC). El cuarto punto de la serie de los cuartos de final se jugará desde las 22.00 en el estadio José Jorge Contte con el arbitraje de Juan Fernández, Sergio Tarifeño y Raúl Lorenzo, mientras que Daniela Kessler será la comisionada técnica.

Regatas está al frente del playoffs 2 a 1 y de conseguir un nuevo triunfo abrochará su clasificación a las semifinales.

Si el vencedor es OTC, habrá un quinto partido para definir el cruce de cuartos de final el martes 17 en Oberá.

La serie mostró hasta el momento tres capítulos diferentes. En Oberá, el primer juego fue dominado por OTC (75 a 65) y el segundo lo controló Regatas (77 a 62). En los dos casos, el ganador mostró una gran superioridad.

En el tercer juego, ya en Corrientes, se vio una gran paridad con dos equipos muy efectivos. El partido recién se definió en suplementario y quedó en poder del Fantasma (94 a 92).

Desde los cuerpos técnicos anticiparon que intentaran bajar el goleo del rival. Sostienen que sacarle el ritmo e incomodar el ataque opositor, le dará mayor posibilidad de llegar al triunfo.

Las entradas para el trascendental juego se podrán adquirir de manera presencial este sábado en la secretaría del Club de Regatas Corrientes de 8 a 12 y desde las 18.30

El costo para al sector plateas es de $8.000 para socios de Regatas y $20.000 para no socios. En tanto que el valor de la general se fijó en $5.000 para socios y $12.000 para no socios.

Se venderá una entrada por socio,con la presentación del carnet y cuota al día, y solamente se podrá abonar en efectivo.