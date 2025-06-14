El Flaco López apuesta fuerte en el Mundial de Clubes con Palmeiras

La segunda jornada del Mundial de Clubes contempla la disputa de cuatro partidos y varios poderosos tendrán acción: PSG de Francia, Bayern Munich de Alemania, Atlético Madrid de España, Porto de Portugal y los brasileños de Botafogo y Palmeiras con el correntino Juan Manuel López en su plantel.

“El Flaco” se encuentra junto al conjunto verde desde el 2022 y ahora tendrá la oportunidad de jugar el torneo que organiza la Fifa.

Durante el presente año, en las diferentes competencias, López acumula 10 goles con el Verdão, solo superado por Estêvão que tiene 11.

“El Mundial de Clubes es el torneo a ganar”, reconoció el correntino de cara a la competencia que desde este sábado se disputa en los Estados Unidos.

“Enfrentar a los grandes equipos europeos nos genera mucha ilusión y sabemos que podemos competir”, agregó el jugador que nació en San Lorenzo, Corrientes.

El debut de Palmeiras en el Mundial de Clubes será este domingo, desde las 19, cuando enfrente a Porto de Portugal por la zona A en el MetLife Stadium de en Nueva Jersey.

El conjunto de Abel Ferreira llega como el mejor de la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que se erige como uno de los candidatos sudamericanos.

Más partidos

Bayern Múnich y Auckland City chocarán este domingo en el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C, del Mundial de Clubes 2025.

El encuentro se jugará desde las 13 en el TQL Stadium. En esta zona está Boca Juniors que debutará el lunes cuando enfrente a Benfica de Portugal.

Los otros dos partidos programados para este domingo corresponden a la zona B.

PSG y Atlético de Madrid de los argentinos Rodrigo De Paul y Julián Álvarez jugarán desde las 16 en el Estadio Rose Bowl. .

El conjunto francés llega como flamante campeón de la Champions League y enfrentará al siempre duro equipo de Diego Simeone.

Mientras que Botafogo y Seattle Sounders se enfrentarán desde las 23 en el Lumen Field.

El conjunto brasileño llega como campeón de la Copa Libertadores, y enfrenta al local pero uno de los más débiles de una zona.