Argentina perdió con Italia y Gómez volvió a ser titular

En la última presentación del primer weekend de la VNL, Argentina cayó frente a Italia por 1-3, con parciales de 23-25, 25-17, 35-37 y 19-25, con Pablo Kukartsev como máximo anotador con 18 puntos y el correntino Germán Gómez volvió a ser titular y anotó 9 puntos. Tras esta serie de partidos, Argentina viajará directamente a Serbia para el segundo weekend, que se jugará del 25 al 29 de junio.

Argentina comenzó con un gran nivel, con buena recepción y un ataque sólido que le permitió despegarse 8-2, con Loser como protagonista. Por el otro lado, Italia estaba muy desordenado, teniendo que gastar sus dos tiempos de descanso antes del punto 10. Aun así, logró recuperarse y lo igualó en 11. A partir de ese momento, el partido fue otro: Italia creció en ataque y defensa, mientras que Argentina mantuvo el nivel. El equipo rival sacó ventaja en el tanteado 17-20, pero la Selección tuvo momentos clave en defensa y buenos ataques de Palonsky y Kukartsev para empatar en 22. Finalmente, Italia se lo llevó 25-23.

El inicio del segundo set fue similar al primero, aunque con una Argentina incluso más encendida. Con Kukartsev, Loser y Palonsky como protagonistas, Argentina tomó la delantera 8-5. Luego, estiraron más la diferencia a 18-9, mostrando una mayor agresividad en el juego. A mitad de set, Vicentin comenzó a destacarse. Aprovechando el bajo rendimiento del equipo italiano, la Selección mantuvo una buena defensa y un bloqueo ordenado. Tanto así, que se llevó el capítulo por 25-17 e igualó el partido.

En el tercero, ambos equipos se mostraron sólidos, haciendo que ninguno pueda separarse en el tanteador. Italia se recuperó del segundo set y Argentina mantuvo la agresividad que lo llevó a igualar el partido. Con una seguidilla de bloqueos, ataques de Vicentin y Kukartsev, y un ace de Palonsky, la Selección se adelantó 17-14. Luego, gracias a sólidas defensas de Martínez y buena distribución de Sánchez, estiró la ventaja 22-16. Sin embargo, Italia mejoró el bloqueo y el ataque, e igualó en 23. En un electrizante cierre, con múltiples set balls para ambos lados, los italianos se impusieron 37-35.

En el cuarto set, Italia estuvo más preciso y agresivo que Argentina, lo que le permitió tomar la delantera por 9-4. La Selección cometió varios errores no forzados, haciendo que el rival aproveche para mantenerse con ventaja en el marcador. Argentina logró recomponerse y reducir errores, pero los italianos seguían muy contundentes. A pesar de los intentos de los argentinos por revertir la situación y llevarlo a tie break, Italia se impuso 25-19 y se quedó con el partido.

Con este resultado, la Selección argentina le puso fin al primer weekend de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino en la que quedó en la decima posición con solo dos victorias y cinco puntos, mientras que el certamen lo lidera Polonia con 12 unidades.