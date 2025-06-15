Colapinto sufrió la estrategia de Alpine y no pudo sumar puntos en el GP de Canadá

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, aseguró que “estuvieron en la estrategia equivocada” luego de finalizar en la decimotercera posición del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

El pilarense había arrancado en la décima plaza tras la buena clasificación del pasado sábado, pero un error en el plan de carrera y una larga parada en boxes generaron que el joven albiceleste pierda varias ubicaciones.

“Estuvimos en la estrategia equivocada, no se podía pasar en la recta", comenzó el corredor de 22 años. Y continuó: “Estuvimos lentos por derecho así que una pena. Teníamos un buen auto hoy en aire limpio, después en aire sucio era complicado”.

En la vuelta 15, la escudería francesa decidió cambiar los neumáticos medios por los duros en el auto del argentino y sin ninguna otra detención en todo lo que restaba del circuito. Dicha decisión generó que Colapinto llegue a lo último de la carrera con mucho desgaste en las gomas y sea difícil sobrepasar a los demás corredores.

“No fue el domingo que esperábamos, bastante mala suerte con cómo se fue dando la carrera, sino hubiéramos estado en los puntos. Hay que enfocarse en lo que viene y sacar todo lo bueno de este finde", concluyó el oriundo de Pilar.

El triunfo fue para el británico George Russell, en una carrera que terminó con el safety car por un choque de Lando Norris. El podio lo completaron Verstappen y Antonelli.