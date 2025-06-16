Mundial del Clubes: cómo llegan Boca y el Benfica para el partido de este lunes

Boca y Benfica chocan este lunes en el marco del partido por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025, que ya tuvo la goleada 10-0 de Bayern Múnich sobre Auckland City.

El encuentro se juega este lunes desde las 19 horas de la Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos y televisación de Telefe, DAZN, Disney+ Premium y DSports.

El conjunto argentino cuenta con el flamante debut de Miguel Ángel Russo como entrenador, en la que será su tercera etapa en el "Xeneize". El equipo llega tras un flojo primer semestre, pero renovado con el nuevo cuerpo técnico.

Sin Edinson Cavani, quien todavía no está en condiciones, las dudas de Boca parecen estar en el lateral derecho, debido a que Luis Advíncula no estaba al 100%; y en la mitad de la cancha, donde Williams Alarcón y Ander Herrera parecen pelear por un lugar, lo mismo que ocurre con Alan Velasco y Malcom Braida.

Por el lado de Benfica, a pesar de haber finalizado segundo en la Primeira Liga y perder la final de la Copa de Portugal ante Sporting CP, llega al Mundial de Clubes 2025 con una sólida estructura táctica bajo la dirección de Bruno Lage.

El Benfica, que cuenta con figuras como Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni, aseguró su clasificación al torneo por su consistente desempeño en la Champions League a lo largo de varias ediciones, acumulando los puntos necesarios en el ranking UEFA.

Probables formaciones de Boca vs. Benfica por el Mundial de Clubes

Boca: Agustín Marchesín; Lucas Blondel o Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Williams Alarcón o Ander Herrera, Milton Delgado, Alan Velasco o Malcom Braida; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Benfica: Anatoliy Trubin; Álvaro Carreras, António Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Florentino Luis, Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü; Ángel Di María, Kerem Aktürkoglu y Vangelis Pavlidis.

Cómo ver en vivo Boca vs. Benfica

El partido será transmitido por Telefe y DSports, y por la plataforma DAZN. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app de MiTelefe.

Los datos de Boca vs. Benfica

Hora: 19.

TV: Telefe y D Sports.

Árbitro: César Ramos.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.

Minuto Uno