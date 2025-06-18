Un correntino vendió su auto para seguir a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes despierta pasiones, en especial en un correntino que es hincha de Boca Juniors y quien además se hizo viral tras aparecer en una entrevista donde afirma haber vendido su auto para viajar a Estados Unidos.

“Me decidí con él -por su amigo- el año pasado y dije “bueno, vendo el auto”, y valió la pena”, afirmó César Yaya de 37 años cuando fue entrevistado por un medio especializado y por lo cual su historia trascendió. Esto ocurrió en la previa al debút de Boca Juniors en el Mundial de Clubes frente al Benfica el lunes, partido que terminó empatado 2-2.

El correntino aseguró que “una vez que clasificó -Boca- empezamos a buscar los vuelos y las entradas”, en entrevista a Radio Dos.

César aclaró que un amigo suyo hizo la compra y que “el auto lo tuve hasta marzo y recién lo puse a la venta. Con esa plata compré los dólares que tenía que devolverle y para los demás gastos”.

El próximo partido del Xeneize será contra el Bayern Múnich el próximo viernes 20, a lo que César afirmó que “Boca es Boca” y agregó con confianza que “un empate podemos sacar, no nos van a pasar por arriba”.

El fanático boquense dijo que esta experiencia "es un sueño la verdad, nada me moviliza más que Boca", y agregó que "quizás con la Selección no me pasa eso pero con Boca es lo máximo verlo en el Mundial de Clubes".