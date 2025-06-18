¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Club de Regatas Corrientes suba del dólar Justicia de Corrientes
Fútbol

Un correntino vendió su auto para seguir a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Se trata de César Yaya quien se hizo conocido tras ser entrevistado en la previa del partido del Xeneize frente al Benfica.

Por El Litoral

Miércoles, 18 de junio de 2025 a las 10:43

El Mundial de Clubes despierta pasiones, en especial en un correntino que es hincha de Boca Juniors y quien además se hizo viral tras aparecer en una entrevista donde afirma haber vendido su auto para viajar a Estados Unidos.

“Me decidí con él -por su amigo- el año pasado y dije “bueno, vendo el auto”, y valió la pena”, afirmó César Yaya de 37 años cuando fue entrevistado por un medio especializado y por lo cual su historia trascendió. Esto ocurrió en la previa al debút de Boca Juniors en el Mundial de Clubes frente al Benfica el lunes, partido que terminó empatado 2-2.

El correntino aseguró que “una vez que clasificó -Boca- empezamos a buscar los vuelos y las entradas”, en entrevista a Radio Dos.

César aclaró que un amigo suyo hizo la compra y que “el auto lo tuve hasta marzo y recién lo puse a la venta. Con esa plata compré los dólares que tenía que devolverle y para los demás gastos”.

El próximo partido del Xeneize será contra el Bayern Múnich el próximo viernes 20, a lo que César afirmó que “Boca es Boca” y agregó con confianza que “un empate podemos sacar, no nos van a pasar por arriba”.

El fanático boquense dijo que esta experiencia "es un sueño la verdad, nada me moviliza más que Boca", y agregó que "quizás con la Selección no me pasa eso pero con Boca es lo máximo verlo en el Mundial de Clubes".

 

