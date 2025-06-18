Iker Muniain no vuelve a San Lorenzo y analiza retirarse

El mensaje fue enviado desde España y cayó como una bomba en Boedo: Iker Muniain no volverá a San Lorenzo. Más allá de tener contrato hasta diciembre de este 2025, el volante vasco se quedará en Bilbao por motivos familiares y analiza seriamente retirarse del fútbol.

Desde hace un par de semanas que en el Ciclón temían que el volante vasco no se sumara a la pretemporada. Días atrás, el flamante técnico Damián Ayude charló con él y reveló que la distancia con sus dos hijos lo estaba afectando cada vez más: “Ha extrañado mucho a su familia”.

La intención de Muniain es estar cerca de ellos, teniendo en cuenta que todavía son chicos (el pequeño Iker juega en las Inferiores del Athletic de Bilbao, club que vio nacer a su padre). Lo que sí impactó entre los hinchas, e incluso en su entorno, es que decidió hacer un parate en su carrera con apenas 32 años.

Esta pausa será confirmada por el propio futbolista el próximo viernes o sábado (aún resta saber bien el día) en una conferencia de prensa en su ciudad. “Es una decisión que debe anunciar el propio Iker”, le expresó su gente cercana a TyC Sports.

Se tomará un tiempo para alejarse de la vorágine de la pelota y cambiar de aire luego de una temporada agitada con la camiseta azulgrana, entre escándalos dirigenciales, inhibiciones, protestas por deudas al plantel profesional y duras derrotas, la ultima contra Platense en el Torneo Apertura. Después de eso verá los pasos a seguir: si se asume un nuevo desafío futbolístico o cuelga los botines de forma definitiva, una posibilidad más que concreta.

Muniain se despide de San Lorenzo con un buen recuerdo. Si bien su travesía en Buenos Aires duró menos de un año, en ese tiempo disputó 26 partidos (18 como titular), marcó cuatro goles y brindó una asistencia. Pero, lo más importante, se ganó el cariño del público cuervo gracias a sus pinceladas de crack y su compromiso dentro y fuera de la cancha.

