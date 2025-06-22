River empató y define la clasificación con Inter

River Plate no pasó del empate frente a Monterrey de México. El encuentro se jugó este sábado en el estadio Rose Bowl de California, correspondió a la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes y terminó 0 a 0.

El Millonario mereció mejor suerte, principalmente por la producción del segundo tiempo, pero falló en la definición y ahora necesita al menos un empate frente a Inter de Italia para clasificar sin depender de otro resultado.

En el primer tiempo, las situaciones para convertir fueron escasas y ninguno de los dos equipos pudo prevalecer en el juego.

Casi en el arranque del encuentro, a los 13 minutos, Franco Armani le tapó un remate a Sergio Canales que tenía destino de red.

La llegada más clara del primer tiempo del Millonario, recién en el primer minuto de descuento, con un mano a mano del defensor Lucas Martínez Quarta frente al arquero argentino Esteban Andrada, sobre el costado izquierdo del área, pero su remate se fue apenas desviado.

En el segundo tiempo, River tomó la iniciativa, atacó con mayor regularidad y convirtió en figura a Andrada.

A los 21 minutos, el exarquero de Boca mandó al córner un gran remate de Mastantuono, mientras que a los 30 y a los 39 le tapó dos mano a mano a Borja, que ingresó por el correntino Maximiliano Meza.

En los últimos minutos, el partido se abrió y se hizo de ida y vuelta pero sin comprometer a los arqueros. En tiempo de descuento, River se quedó con un jugador menos por la expulsión de Kevin Castaño.

Por el mismo grupo, Inter de Italia venció a Urawa Reds de Japón 2 a 1 con goles de Lautaro Martínez y Valentín Carboni. En tanto que Ryoma Watanabe había adelantado al equipo japonés.

Con estos resultados, Inter y River lideran el grupo con 4 puntos, Monterrey quedó con 2 y Urawa Reds cierra con 0.

En la última fecha de la etapa clasificatoria del Grupo 3, el miércoles 25 desde las 22 jugarán Inter - River y Urawa Reds - Monterrey.