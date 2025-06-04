En un emocionante partido, Regatas venció a San Martín

Regatas venció a San Martín en el quinto juego de los playoffs de la Liga Nacional de Básquet en un emocionante partido, que derivó en un suplementario en el que el remero recién pudo obtener una ventaja y cerrar el encuentro en 93 a 91 después de igualar en 77 los 40 minutos.

Regatas jugará ahora con Oberá Tenis Club (OTC) por el pase a las semifinales del torneo. La serie dará inicio el sábado 7 en el interior de misiones. El segundo partido será en la misma sede el lunes 9. La eliminatoria se trasladará a Corrientes el jueves 12.

El quinto punto de la Reclasificación fue cambiante y con una definición emocionante. La gran figura del partido fue Iván Gramajo, que se despachó con 32 puntos con 5 de 9 en triples y puntos en los momentos calientes. Fabián Ramírez Barrios tuvo un buen encuentro con 14 tantos y 8 rebotes. En la visita, Federico Grun se destacó con 27 unidades, 7 rebotes y 7 asistencias.

El primer tiempo, los dos primeros cuartos, fue favorable a Regatas gracias a su buena defensa, le permitió al rival solamente 27 puntos. Mientras que en el ataque contó con la buena labor de Gramajo y Charles Thomas.

San Martín reaccionó en el segundo período de la mano de Grun y Samuel Givens (21 puntos en el total). El tercer cuarto comenzó con una ráfaga de puntos de Grun pero Regatas respondió con dos triples y los puntos de Gramajo para estirar a 12 puntos la ventaja. Desde allí dominó el rojinegro y con un un doble de Franco Méndez igualó el marcador en 54.

En el último cuarto, creció la figura de Givens y parecía que el juego quedaba para San Martín, pero Regatas respondió con Gramajo y un doble de Ramírez Barrios. La definición fue electrizante y un doble de Grun empardó en 77 y obligó la prórroga.

En el suplementario el trámite se mantuvo, y San Martín llegó a liderar por cinco tantos, pero el Fantasma tuvo la figura de Gramajo siendo fundamental para torcer la historia, la cual luego se terminaría definiendo desde la línea de tiros libres para cerrar la victoria 93-91.

Fueron cinco emocionantes partidos en los que ambos equipos demostraron todo su talento. Se destacó la estrategia táctica, la destreza de los jugadores y la caballerosidad del conjunto. Un espectáculo digno del deporte nacional.