El Gobernador inauguró la sede del Club Sagrado Corazón

és dejó formalmente inaugurado la flamante sede del Club Básquet Sagrado Corazón en la Capital correntina. La habilitación de dicha institución deportiva, resalta la fuerte política de Estado que lleva al frente el Gobierno de la Provincia en la materia, destacando su compromiso en la construcción de edificios de estas características.

Los trabajos comprenden la construcción de la nueva sede del Club Sagrado Corazón, ya que el mismo no poseía terreno ni edificación propia. En primera instancia, el Gobierno provincial cedió el terreno de 5.900 metros cuadrados para la implantación de las obras y en una segunda etapa se construyó a nuevo el edificio.

La misma cuenta con una cancha polideportivo de piso flotante parquet de 576 m2, con todo su equipamiento: jirafas, tableros de vidrio, tribunas para 500 personas, tableros y matos electrónicos de tanteador, mesa de control, parantes, sierra de vóley con iluminación LED deportiva. También vestuarios completos para jugadores locales y visitantes de 120 m2, 2 oficinas de secretaría y dirección, baño para público y personas con discapacidad, acceso al club, cancha de césped sintético para la práctica de fútbol 5, cerrada con tejido de hilo complementada con iluminación LED deportiva, quincho completo de 200 m2 con mesas, sillas, acondicionadores de aire, ventiladores de techo, depósito y baño, sector de estacionamiento interno de 1248 m2.

Al inicio del acto se compartió un emotivo video de presentación, donde contaron, entre ellos, el presidente del Club, Pedro Sequeira; el jugador Fran Macías; el profesor y ex jugador, Julio Contreras; la dirigente de una asociación, Alicia Sena Molina, entre otros, que las actividades deportivas iniciaron en 1998, con una cancha de piso calcáreo, como parte de las anécdotas de su historia. Seguidamente, se realizó la bendición de las obras a cargo del sacerdote Germán Rodríguez.

Además, el Gobierno provincial hizo entrega de además de indumentarias y elementos deportivos que consisten en 60 conjuntos de invierno y 60 conjuntos de verano, pelotas, conos, escaleras, aros, sogas y rueditas. Y por su parte, el ministro secretario general, Carlos Vignolo, entregó la carpeta con los planos del club a sus autoridades.

Al tomar la palabra, Valdés repasó que “había varias cosas sin resolver en la provincia de Corrientes, y las teníamos que resolver, como el del Sagrado Corazón, que tenían un equipo de básquet armado, sacrificado, pero no tenían casa”. Entonces “nos comprometimos, y a cada lugar que iba me recordaban que no me olvide de ustedes y yo les decía “quédense tranquilo: vamos a tener cancha en el Sagrado Corazón, antes de que termine mi mandato, y hoy estamos cumpliendo”.

El presidente del Club, Pedro Sequeira manifestó que “agradecer al Gobierno de la provincia, al gobernador Gustavo Valdés que voy a revelar un secreto, el día de la inauguración de la cancha de Parquet del Club Córdoba, donde él me dice al oído no me podía ir de mi gestión sin realizar la promesa cumplida, creo que con creces el Gobierno de la provincia ha cumplido muy largo el sueño”.