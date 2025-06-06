Argentina venció a Chile y se aseguró el primer lugar de las Eliminatorias

La selección Argentina se llevó la victoria en Santiago gracias al gol de Julián Álvarez (16 minutos del primer tiempo) y ninguna selección puede alcanzarla en la cima de las Eliminatorias Sudamericanas a tres fechas del final. Messi jugó 35 minutos y Franco Mastantuono, con 17 años, se estrenó oficialmente con la albiceleste.Nadie puede desbancar a la Celeste y Blanca de la cima porque tiene 34 puntos, con 10 unidades de ventaja sobre sus escoltas Ecuador y Paraguay (24) a falta de tres fechas para el final del fixture. Volverá a jugar este martes desde las 21 (hora argentina) ante Colombia en el Estadio Monumental.

Por otro lado, Chile sigue en la última colocación sobre una decena de selecciones, ya no puede aspirar a los seis boletos directos a la Copa del Mundo y, con vistas al Repechaje que brinda el séptimo lugar de la tabla, deberá esperar que Venezuela o Bolivia no se ganen este viernes entre sí porque sino podría quedar a 8 o 7 puntos de cada uno, respectivamente, con solo 9 unidades en juego.

Lionel Messi regresó a la Selección tras siete meses sin vestir la camiseta “Albiceleste” por lesión.

A los 11 minutos del complemento, el jugador del Inter Miami saltó al terreno de juego y concretó su vuelta al combinado nacional luego de perderse los triunfos ante Uruguay y Brasil.

El próximo martes, desde las 21, Argentina recibirá a Colombia en el Monumental.

La fecha 15 comenzó con el triunfo de Paraguay sobre Uruguay 2 a 0 con goles de Matías Galarza y Julio Enciso. Además, Brasil, en el debut de Carlo Ancelotti como DT, empató en su visita a Ecuador sin abrir el marcador.

Este viernes jugarán desde las 17.30 Colombia - Perú y a partir de las 19.00 Venezuela - Bolivia