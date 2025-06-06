Unos 120 policías estarán en el dispositivo especial en la final del Provincial de Fútbol

La Policía de Corrientes anunció que implementará un servicio especial de seguridad en la final del Provincial de Fútbol que disputarán Mandiyú Corrientes con Victoria de Curuzú Cuatiá este sábado 7, en Cancha del Club Boca Unidos.

Con motivo del encuentro deportivo programado para las 15, aguardan una gran convocatoria de público por el partido de vuelta de la Final Provincial de Fútbol.

Por ello, diagramaron un importante dispositivo de seguridad, para antes, durante y después del encuentro, del cual participarán más de 120 efectivos de distintas áreas.

Se contará con móviles y patrulleros de las distintas dependencias policiales, montados y otras unidades, así como personal de los grupos especiales, con el fin que se desarrolle en el marco de la normalidad y tranquilidad.

Aclararon que únicamente podrán ingresar a la zona del dispositivo y al estadio aquellas personas que hayan adquirido las entradas con anterioridad. Solicitan a la población en general y especialmente a los espectadores e hinchas que asistan, la máxima colaboración para con los uniformados y organizadores del evento.