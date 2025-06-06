Mandiyú y Victoria definen el Provincial

El torneo Provincial de Clubes 2025 de fútbol consagrará a su campeón este sábado cuando se enfrenten Mandiyú y Victoria de Curuzú Cuatiá. La segunda final se jugará desde las 15 en cancha de Boca Unidos, ubicada en el barrio 17 de Agosto de la capital correntina, con el arbitraje de Francisco Vargas, de la Liga Goyana.

El encuentro de ida, disputado el pasado fin de semana en Curuzú Cuatiá, terminó empatado en 0. De darse un nuevo empate en la revancha, se recurrirá a los tiros desde el punto del penal para definir al nuevo campeón que además obtendrá el derecho a jugar el próximo Regional Federal Amaetur.

En el partido de ida, Mandiyú tomó el protagonismo pero careció de contundencia. Mientras que Victoria se refugió en su propio campo de juego y apostó al contraataque que nunca apareció.

El conjunto capitalino intentará hacer prevalecer se poder ofensivo para desnivelar en la final. Durante la semana jugó por el torneo Oficial pero preservó a la mayoría de sus titulares.

“Jugamos de visitante y fuimos prácticamente los dominadores. Eso nos da tranquilidad. La historia de Mandiyú exige que demos respuestas en casa, y vamos a tratar de coronar esta campaña de la mejor manera”, manifestó Fabián Ponce, entrenador de Mandiyú.

“Obviamente que Mandiyú va a tener el marco de la localidad, pero no creo que le resulte fácil. En la ida lo dejamos sin goles después de mucho tiempo. Y si Dios quiere, el domingo que viene vamos a tratar de dar la vuelta olímpica allá”, remarcó Claudio Penizotto, DT de Victoria en declaraciones que publicó Sports Corrientes.

En esta final la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) desembolsará premios económicos por $13 millones. El equipo campeón recibirá $5 millones, mientras que la liga a la que pertenece recibirá $3; en tanto que el subcampeón del certamen obtendrá $3 millones y su liga de origen tendrá $2 millones como premio.

Cuatro títulos

Entre los dos finalistas de la temporada 2025, suman cuatro títulos en el Provincial.

Victoria logró tres consagraciones, es el club más ganador pero no festeja desde hace 10 años. El conjunto curuzucauteño fue campeón en los años 2009, 2011 y 2015.

Mientras que Mandiyú consiguió su único campeonato en el 2023 y al año siguiente no participó de la competencia por una problema administrativo.

Venta de entradas e ingresos

Las puertas del estadio principal del complejo Leoncio Benítez se abrirán a las 13.

Por el acceso ubicado sobre Ruta Nacional 12 ingresará el público visitante y el local que tenga entrada general.

Mientras que por el portón ubicado sobre calle Trento será el ingreso al sector de plateas reservadas solamente para la parcialidad alba.

La venta de entradas continuará este sábado, de 9 a 11 en la sede del club Mandiyú ubicada en Catamarca 1056, mientras que la boletería en el complejo Leoncio Benítez, siempre que quede algún remanente, se habilitará a las 12.

La general tiene un valor de $10.000 y la platea de $15.000.