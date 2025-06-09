Regatas venció a Oberá Tenis Club y empató la serie de cuartos de final

Una enorme victoria logró Regatas Corrientes en Misiones. Venció a Oberá Tenis Club (OTC) 77 a 62 y empardó en 1 la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y ahora la serie se trasladará al parque Mitre de la capital correntina.

En el estadio Dr. Luis Augusto Denra de Oberá, el equipo correntino le sacó el ritmo al rival y lastimó con su juego interior. Cuando sacó una ventaja de dos dígitos, controló la diferencia y se encaminó a una clara victoria. El Fantasma ganó los tres cuartos del partido disputado este lunes: 22-18, 33-30 y 54-49.

Los jugadores destacados en Regatas fueron Iván Gramajo con 21 puntos, Charles Thomas con 20 y Fabián Ramírez Barrios con 14. En el local sus principales goleadores fueron Juan Laterza y Franciso Corradi con 15 puntos cada uno.

Desde el cuarto inicial, el partido se jugó al ritmo que propuso Regatas, mientras que en el ataque lastimó con Thomas y Ramírez Barrios anotando cerca del aro.

En los segundos diez minutos, el encuentro bajó en calidad. Las imprecisiones fueron una constante y el bajo goleo se reflejó en el marcador. Los triples le dieron vida a OTC que se llevó el parcial 12 a 11.

En el tercer capítulo, Regatas volvió a las fuentes, principalmente a la hora de atacar. Hizo llegar la pelota al poste bajo y ahí sumó puntos con Thomas, pero también comenzó a desnivelar Gramajo y la diferencia llegó a ser de 16.

Las pérdidas y fallas en el ataque de Regatas en el último capítulo, sumado a algunas discutidas sanciones arbitrales le dieron vida a Oberá en los minutos finales. Un triple de Gramajo clavó la distancia en 10 (70 a 60) y terminó con la reacción misionera.

Con el triunfo de este lunes, la serie tiene garantiza dos encuentros que se jugarán en Corrientes. El juego 3 será este jueves 12 desde las 22.10 hs. y el 4 será el sábado 14 en el estadio José Jorge Contte.