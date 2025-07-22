Regatas busca la recuperación en la serie frente a Instituto

Con la baja por lesión de Charles Thomas y en desventaja 0-1, Regatas Corrientes se presentará este domingo en Córdoba para enfrentar a Instituto en el segundo punto de la serie semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol 2024/25.

El encuentro se jugará desde las 20.05 hs. en el estadio Ángel Sandrín de Alta Córdoba con el arbitraje de Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Julio Dinamarca.

La serie al mejor de cinco comenzó el viernes en la capital cordobesa y el triunfo correspondió a Instituto 77 a 70 donde Regatas Corrientes perdió a Charles Thomas por lesión.

El interno y goleador tuvo que dejar el rectángulo de juego lesionado al promediar el último cuarto.

Desde el club de Regatas confirmaron que sufrió la ruptura total del tendón de Aquiles derecho.

El lunes, cuando la delegación correntina regrese a Corrientes se le practicarán nuevos estudios médicos al jugador estadounidense para determinar los pasos a seguir.

La reglamentación vigente no permite recambio por lesión en esa parte de la competencia, por lo tanto el plantel correntino jugará visiblemente disminuido el resto de la temporada.

Frente a este panorama, el DT Juan Manuel Varas deberá cambiar la formación inicial y Quintin Alexander ganará minutos en cancha.

El potente pivote se destaca en la faz defensiva, pero también deberá ganar protagonismo en el ataque.

En el juego 1, Alexander tuvo un buen ingreso y fue el segundo goleador de Regatas con 15 puntos (1 menos que Fabián Ramírez Barrios).

Sin otro pivote mayor en el plantel, el DT deberá modificar su rotación y algunos jugadores, como los casos de Salvador Giletto o el propio Ramírez Barrios, deberán correrse al puesto de 5.

En el partido del viernes, Regatas tuvo un buen inicio en la parte ofensiva (22 puntos en 10 minutos) pero después bajó su producción en el ataque.

La intensidad defensiva de Instituto provoca imprecisiones en el traslado de la pelota y allí estuvo una de las grandes diferencias de la primera semifinal.

Un punto clave para Regatas pasa por bajar las 18 pérdidas que tuvo en el encuentro, contra solamente 6 del rival.

Boca - Quimsa

La semifinal entre Boca Juniors y Quimsa de Santiago del Estero se pondrá en marcha este domingo. El juego 1 se disputará desde las 22.10 en el estadio Luis Conde del conjunto Xeneize.

Boca, número 1 de la fase regular, eliminó en cuartos de final a Ferro Carril Oeste, mientras que Quimsa, cuarto en la etapa clasificatoria, dejó en el camino a Obras Basket