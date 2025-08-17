¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Fútbol

La selección de la Liga Correntina tiene rival para la Copa País

Concluyó la etapa provincial en la Región Litoral Norte y clasificaron Oeste Chaqueño por Chaco y Eldorado por Misiones.

Por El Litoral

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 16:29
Gentileza Liga Correntina de Fútbol

Concluyó la etapa provincial en la Región Litoral Norte de la Copa País. Chaco y Misiones tienen sus clasificados que se suman a Corrientes y Formosa.

En Chaco, el equipo que representa a la Asociación del Oeste Chaqueño eliminó a la Liga Quitilipense y será rival de la selección de la Liga Correntina (foto) en la fase regional.

Oeste Chaqueño venció en los dos partidos a la Liga Quitilipense y de esta forma avanzó de ronda. En el juego de ida, como local, se impuso 2 a 1, mientras que en la revancha, ganó 3 a 1 para hacer un global de 5 a 2.

En la instancia regional, Oeste Chaqueño enfrentará a la Liga Correntina que avanzó directamente a esta instancia al ser la única selección que se anotó para la competencia que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

El equipo correntino trabaja a las órdenes de Diego Pérez y ahora aguarda la programación del cruce para debutar en el torneo.

La otra llave la sostendrán la Liga Formoseña, avanzó directamente a la etapa regional, y Eldorado que se quedó con el primer puesto en Misiones.

El representativo de Eldorado venció como visitante a Oberá 4 a 0 en el estadio Alfonso Feversani para ganar el grupo con 9 puntos de 12 posibles. En esta instancia también participó Posadas.

