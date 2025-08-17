Midón jugará por segunda semana consecutiva en Bulgaria

Por segunda semana consecutiva, el tenista correntino Lautaro Midón competirá en Bulgaria. Volverá a presentarse en Sofía, pero en esta oportunidad será un Challenger de categoría 75 que dará inicio este lunes.

El Challenger de Sofía 2, oficialmente conocido como Genesis Trading Cup, se desarrolla sobre polvo de ladrillo y entrega más de 91.000 euros en premios. Su inclusión en el calendario del ATP Challenger Tour ofrece una oportunidad valiosa para que tenistas en ascenso sumen puntos y experiencia en el circuito profesional.

Midón, 274 en el escalafón de la ATP, tendrá como rival en la primera ronda al bosnio Nerman Fatic (247) que parte como tercer preclasificado. Será el primer cruce en el historial para los jugadores que tienen 21 y 30 años respectivamente.

La lista de inscriptos del Genesis Trading Cup cuenta con varios protagonistas sudamericanos, entre ellos Federico Coria, el ecuatoriano Álvaro Guillen Meza y el boliviano Murkel Dellien.

En el cuadro de dobles, Midón hará dupla con Guillen Meza. Los latinoamericanos tendrán como rivales en la primera ronda a los indios Adil Kalyampur y Parikshit Somani.

La pasada semana, Midón disputó el Sofía 1, un Challenger de categoría 50. En la primera ronda de individuales perdió frente al eslovaco Milos Karol. Mientras que en dobles, junto al español Nikolas Sánchez Izquierdo, corrió la misma suerte y fue eliminado en la ronda inicial por por los bosnios Fatic y Andrej Nedic.