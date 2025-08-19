Corrientes: apresaron a un hombre acusado del abuso sexual de su prima

En el marco de un grave hecho, la Justicia dispuso la aprehensión de una persona de 23 años, en paraje Galarza, del departamento de Santo Tomé, acusada del abuso sexual de su propia prima, una menor de 17 años.

A partir de una denuncia radicada por familiares, la Policía Rural y Ecológica con asiento en esa población que forma parte de los Esteros del Iberá, avanzó con el cumplimiento del oficio judicial.

El joven está acusado de un hecho de índole sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años (su prima).

La investigación se inició luego de que esta persona intentara amedrentar a la víctima y a su tía para evitar la denuncia. Con la intervención de la fiscalía de Santo Tomé, el detenido fue trasladado a la Alcaldía de la Unidad Regional V, donde permanece a disposición de la Justicia.

