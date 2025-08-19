Abigeato: hallaron armas, cuchillo carnicero y 30 kilos de carne faenada

En la zona rural del departamento Bella Vista, la Policía Rural y Ecológica local junto a la Comisaría Primera realizaron dos allanamientos vinculados con la denuncia de un productor por el faenamiento de un animal bubalino, ocurrido en el paraje Costa Carrizal.



Uno de los operativos se realizó por calle Florida S/N donde se secuestraron dos freezers, un cuchillo tipo carnicero, una carabina calibre 22 modelo Magnum, y un rifle de aire comprimido y unos 30 kilos de carne. En el otro domicilio allanado no se hallaron elementos de interés.



La causa quedó en manos del fiscal Sergio Germán Freitag y continúa la investigación a fin de poder esclarecer el hecho.