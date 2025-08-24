Boca Juniors buscará imponerse como local ante Banfield este domingo

Luego del categórico triunfo en Mendoza ante Independiente Rivadavia por 3-0, Boca recibirá a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en el encuentro que se jugará este próximo domingo desde las 18:15, en La Bombonera. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia Nicolás Lamolina.

El Xeneize busca mantener la confianza tras su primer triunfo del semestre, una victoria que puso fin a una racha de doce partidos sin ganar. Con el objetivo de afianzar el buen momento, Miguel Ángel Russo tiene la intención de seguir con el clásico esquema 4-4-2. Para ello, mantendrá a la mayoría de los jugadores que consiguieron la victoria.

La única incógnita de Russo se encuentra en el mediocampo. Mientras Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes formarán el doble cinco y Brian Aguirre se desempeñará por el carril derecho, la duda está en el sector izquierdo. El bajo rendimiento de Carlos Palacios y el positivo desempeño de Alan Velasco en el último partido podrían llevar a que el ex Independiente se gane un lugar en el equipo titular.

Actualmente, Boca se ubica en el décimo puesto de la Zona A del Torneo Clausura, a un punto del octavo, que es el último clasificado a los octavos de final. Sin embargo, en la tabla anual, el equipo ya regresó a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en el noveno puesto del mismo grupo, con solo un punto más que Boca. En su último partido, el Taladro protagonizó una gran remontada y derrotó 3-2 a Estudiantes, luego de ir perdiendo 0-2 en solo 10 minutos. Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río fueron los autores de los goles.

La situación de Banfield en la tabla anual es más delicada. De los 30 equipos del fútbol argentino, ocupa el puesto 25°, a solo tres puntos de la zona de descenso. Si la temporada terminara hoy, Talleres y Aldosivi, con 18 unidades, jugarían un desempate para evitar el descenso, mientras que San Martín de San Juan sería el otro equipo en descender.

La probable formación de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

La probable formación de Banfield vs. Boca, por el Torneo Clausura

Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Los datos de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Hora: 18.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.

