Sebastián Navarro es baja en Boca Unidos

Boca Unidos se alista para recibir este sábado a Mitre de Posadas por la séptima fecha de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol.

La mala noticia para la dupla técnica compuesta por Rolando Ricardone y Cristian Núñez es la baja de Sebastián Navarro.

El mediocampista se lesionó durante el triunfo como visitante del equipo correntino frente a Crucero del Norte 4 a 1 del pasado fin de semana.

De la entidad aurirroja se confirmó que sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha y su presencia en el resto de la etapa (3 partidos) está en duda.

Navarro se convirtió en una pieza clave de Boca Unidos durante la Reválida donde disputó 6 partidos y ganó 5. El equipo correntino lidera la zona B y se alejó de la zona de descenso.

Además, está en duda que puedan volver este sábado el defensor Raúl Albornoz y el delantero Antonio Medina.

La ausencia de Albornoz se extiende desde el cierre de la primera fase cuando antes del partido contra Crucero del Norte se desgarró. Cuando estaba listo para regresar se resintió y no hay fecha concreta para su vuelta.

En tanto que Medina también sufre una molestia muscular, no pudo jugar el pasado fin de semana y ahora se espera su evolución para saber si será de la partida en el encuentro frente a Mitre.

El encuentro entre Boca Unidos y Mitre se jugará este sábado desde las 15:30 en el estadio principal del Complejo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto y contará con el arbitraje de Jonathan Correa.