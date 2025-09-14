Recuperaron un iPhone robado tras una persecución policial en el barrio Progreso

En la noche del sábado, personal policial de la Comisaría Séptima, recuperaron un iPhone que fue robado días atrás en la capital correntina.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Progreso, sobre las calles Manantiales y Nevada, cuando los uniformados observaron a dos hombres que, al notar la presencia policial, emprendieron la huida a pie, desoyendo la voz de alto e ingresando hacia viviendas lindantes.

En el marco de la persecución, los sospechosos arrojaron un elemento que, al ser recuperado por los efectivos, resultó ser un teléfono celular iPhone.

Posteriormente se constató que el dispositivo había sido denunciado como sustraído en la jurisdicción de la Comisaría 21ª.

El aparato fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde se informó a la comisaría interviniente para la continuidad de los trámites judiciales correspondientes.