Corrientes quedó eliminado de la Copa País

La selección de la Liga Correntina de Fútbol se despidió de la Copa País al ser eliminada por su par de Eldorado, Misiones.

La final de la región Litoral Norte se definió con tiros desde el punto del penal y allí, el elenco misionero fue más certero y se llevó la clasificación 4 a 3.

La revancha de la final regional se disputó el miércoles por la noche en la cancha del Sportivo Eldorado. El seleccionado local se impuso 2 a 0 y así emparejó el resultado global en 3 tantos para forzar los tiros desde el punto del penal.

A los 4 minutos del primer tiempo, Facundo Duarte adelantó a Eldorado en el marcador. Mientras que la segunda conquista llegó a los 20 del mismo período por intermedio de Diego Cabrera.

Luego el juego bajó su intensidad y las situaciones para mover el marcador fueron escasas.

En la tanda de penales, Martín Araya y Juan Leguizamón erraron sus respectivos disparos y El Dorado se quede con la definición por 4 a 3.

En la próxima ronda, Eldorado enfrentará a Cañada de Gómez, que dejó en el camino, también por penales, al combinado de Paraná (Entre Ríos) en la final de la región Litoral Sur.