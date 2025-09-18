Comunicaciones sumó la experiencia del pivote Phillip Lockett

Comunicaciones de Mercedes continúa con el armado de su plantel para la Liga Argentina de Básquetbol y anunció la contratación del experimentado pivote Phillip Lockett.

El jugador de 37 años nacido en Israel pero con nacionalidad argentina, viene de competir en Olímpico de La Banda en las últimas dos temporadas de la Liga Nacional.

De esta manera, el DT Ignacio Barsanti tiene el plantel casi definido para la temporada 2025/26. Quedan dos lugares disponibles y no se descarta la llegada de algún extranjero.

Lockett vistió también las camisetas de Platense, Peñarol de Mar del Plata e Instituto de Córdoba, entre otros equipos, además de un paso internacional por Tigrillos de Medellín en Colombia. En la temporada 2024/25, en Olímpico, promedió 6,2 puntos, 5,7 rebotes y 0,8 asistencias en 20 minutos por partido.

El conjunto mercedeño que iniciará su preparación el lunes 22 cuenta en su plantel con Lucas Machuca, Agustín Bruner (ficha U21), Tomás Allende, Facundo Wolinsky (ficha U21), Ángel Azucar (ficha U19) Franco Fragozo y Damián Pineda.

Además, se sumarán los juveniles Valentín Giménez, Mirko Ibarra, Alejo Giles, Santiago Lezcano, Franco Cerimele, Franco Báez y Francisco Otaduy.

La Liga Argentina 2025/26 contará con la participación de 34 equipos y dará inicio en los primeros días de noviembre.