Regatas debutará frente a un equipo brasileño en la Sudamericana

Regatas Corrientes tiene definida su adenda de partidos para su regreso a la Liga Sudamericana de Baloncesto.

La oficina regional de FIBA en las Américas, en conjunto con la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQUET), anunció el calendario de la fase de grupos de la Liga Sudamericana 2025 que se jugará a partir del 3 de octubre.

El equipo correntino integra el Grupo D que tendrá como sede la ciudad de Asunción y el debut será el lunes 17 de octubre frente a Pinheiros de Brasil. El encuentro está pautado para las 17.40 en el Polideportivo León Condou de la capital paraguaya.

La jornada inaugural se cerrará con el choque entre el local, San José y Leones de Chile.

En la segunda jornada, prevista para el martes, Regatas tendrá como rival a Leones, también desde las 17.40. Mientras que luego se enfrentarán San José y Pinheiros.

El cierre de este cuadrangular está previsto para le miércoles 29. En el primer turno, a partir de las 17.40, se medirán Pinheiros y San José, en tanto que desde las 20.10, Regatas enfrentará a San José.

Los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final en un nuevo cuadrangular.

Los clasificados del Grupo D chocarán contra quienes surjan del C que se jugará del 24 al 26 de octubre en San Pablo con la participación de Quimsa de Santiago del Estero, Defensor Sporting de Uruguay, Corinthians de Brasil y ABC Camp de Ecuador.

La Liga Sudamericana 2025 dará inicio en Pilar, Paraguay, del 3 al 5 de octubre con los siguientes clubes: Olimpia Kings de Paraguay, Oberá Tenis Club, CD Jorge Guzmán de Ecuador y Baurú de Brasil.

En tanto que el Polideportivo Garcilazo Sucre de Bolivia recibirá al Grupo B del 9 al 11 de octubre con estos protagonistas: Universitario de Sucre, Ferro Carril Oeste, Vasco de Gama de Brasil y Motilones del Norte de Colombia.

De los cuadrangulares de cuartos de final clasificarán dos equipos para avanzar al Final 4.

Los ganadores de los duelos de Semifinales en el Final 4 jugarán por el título.