LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Llegó Reginald Becton y San Martín entrena con plantel completo

El pivote estadounidense llega de realizar una gran temporada con Riachuelo de La Rioja.

Por El Litoral

Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 20:07

Con la llegada de Reginald Becton se completó el plantel de San Martín que se prepara para la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2025/26.
El pivote extranjero se incorporó a la preparación del Rojinegro que encarará la última semana de pretemporada con todos los jugadores a disposición del DT Gabriel Revidatti.
Becton es un pivote estadounidense de 2.06 metros de altura que viene de una gran temporada con Riachuelo de La Rioja.
En el equipo riojano disputó 35 partidos, donde promedió 10.7 puntos y 7.4 rebotes por encuentro.
Ahora en San Martín, volverá  compartir equipo con Federico Aguerre que regresa a la entidad correntina proveniente de Riachuelo.
“Significa mucho estar en Argentina haciendo lo que me encanta hacer. Es una bendición”, sostuvo Becton.
“Mis expectativas son altas, pero solo quiero hacer lo que sea necesario para ganar”, agregó.
El plantel de San Martín, que afronta su tercera semana de preparación está conformado además por Gastón García, Lucas Gargallo, Franco Méndez, Lautaro Berra, Víctor Fernández, Federico Aguerre, Leonel Schattmann y Salvador Giletto. Con el plantel profesional trabajan algunos jugadores juveniles de la entidad.
El debut de San Martín en la Liga Nacional 2025/26 se adelantó un día. El rival será Atenas y el juego será el viernes 26 en estadio Raúl Argentino Ortiz ubicado en el barrio La Cruz de la capital correntina.

