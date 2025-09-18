Revocaron la domiciliaria a un hombre con reiteradas condenas de violencia de género

El juez de Juicio Unipersonal de Goya, Ricardo Diego Carbajal, dispuso este jueves revocar el beneficio de arresto domiciliario del que gozaba Renzo Ruiz Díaz y ordenar su detención inmediata.

Se trata de un hombre que tiene cuatro condenas, vinculadas con hechos de violencia de género. La actual medida se enmarca en la causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra su hija de 18 años, en un contexto de violencia de género.

Por este hecho, el 27 de junio último fue condenado a 5 años de prisión efectiva.

Según detallaron el condenado, quien ya había sido declarado reincidente y autor material penalmente responsable, quedó alojado en una dependencia del Servicio Penitenciario Provincial, a la espera de que la sentencia quede firme.

Este expediente, en particular, se encuentra pendiente la resolución de un recurso de casación presentado ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. La resolución judicial considera tanto los elementos procesales como el carácter grave del delito cometido, lo que justifica la medida de privación de libertad mientras se resuelven los recursos presentados.

Se trata de una persona que fue hallada penalmente responsable en cuatro ocasiones. En marzo del 2022, el Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de Ruiz Díaz, en esa ocasión por golpear a su ex pareja causándole lesiones graves para luego violar una prohibición de acercamiento.

Caso

El caso por el cual Ruiz Diaz está actualmente en litigio judicial se remonta a la madrugada del 26 de mayo de 2024, en la ciudad de Santa Lucía

Según la acusación de la Fiscalía, Ruiz Díaz agredió físicamente a su hija, de 18 años, y le impidió descender del vehículo en el que se trasladaban, llevándola en contra de su voluntad a distintos puntos de la ciudad. Durante el trayecto, el imputado ejerció violencia física y realizó maniobras para impedir que la joven escapara, lo cual fue considerado por la Justicia como una grave vulneración a su libertad y a su integridad.

Finalmente, la víctima logró huir e ingresar a su domicilio, donde denunció lo sucedido.