Corrientes dice presente en el Panamericano Masters

El Torneo Panamericano de hockey femenino, categoría masters, se desarrollará en Asunción, Paraguay, y Corrientes estará representada con 18 jugadoras.

Las correntinas integrarán el equipo NEA, especialmente invitado para la competencia, junto a jugadoras de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe.

El certamen internacional contará con la participación de equipos femeninos de Argentina, Canadá, Uruguay y Paraguay.

El evento incluirá competencias en las categorías +35, +40, +45, +50 y +55, con sede en el Centro Nacional de Hockey del Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

La ceremonia de apertura será el sábado 20 en tanto que los partidos darán inicio en la jornada siguiente.

Desde la organización confirmaron la participación de más de 50 clubes, en las diferentes categorías, entre ellos, un equipo invitado del NEA.

Las chicas correntinas viajarán el sábado por la madrugada hasta Asunción en dos tramos. Hasta la frontera, en Formosa, se trasladarán en un vehículo cedido por la Secretaría de Deportes de la Provincia, y realizarán un trasbordo para llegar hasta Asunción.

Las chicas correntinas que formarán parte del equipo NEA son

Categoría +35: Estelita Ayala, Soledad Silva y Valeria Pilchik (Aranduroga RC); Agustina Ramírez (Pay Ubre -Mercedes).

Categoría +40: Mónica Villasanti (Taragüy RC).

Categoría +45: Taty Lafata, Mariel Vidal y Paola Silva (Aranduroga); Eli Fages (Taragüy) María Correa (Alhma).

Categoría +50: Tatia Leyes y Marcela Aguirre (Taragüy) Carolina Trifilio (Payé), Susana Miño (Quilmes) y Soledad Gómez de la Fuente (ARC).

Categoría +55: Eli Rivas, Silvia Rivas, Victoria Simonelli (Aranduroga Rugby Club).

“Viajamos con una gran expectativa y confiamos en que podemos realizar un buen torneo”, comentó Estelita Ayala.

“La primera concentración fue en Corrientes y después nos juntamos en diferentes ciudades para terminar la preparación”, agregó la jugadora de Aranduroga que ya disputó un Mundial y un Panamericano representando a la Argentina.