Así fue el encuentro entre Pampita y María Becerra en España: las fotos

El desfile de Carolina Herrera en Madrid se convirtió en un verdadero espectáculo internacional. En medio de la 40ª edición de la Madrid Fashion Week, Pampita y María Becerra y coincidieron en la Plaza Mayor y vivieron un encuentro que dio de qué hablar.

La modelo argentina mostró en su cuenta de Instagram parte de la intimidad de la noche madrileña. Allí se dejó ver junto a varias celebridades, pero lo que más sorprendió fue su encuentro con la cantante quilmeña. Abrazadas y sonrientes, posaron en una de las postales más comentadas del evento.

Entre las imágenes, una llamó especialmente la atención: ambas tomadas de la mano, charlando súper felices. Esa foto, más espontánea que posada, reflejó la buena sintonía entre la modelo y la artista. Aunque no se conocían en profundidad, dejaron ver lo bien que se cayeron.

El comentario de María Becerra terminó de coronar el momento. La Nena de Argentina escribió en el posteo de Pampita: “Tan dulce que sos. Qué lindo conocerte”, acompañado de un corazón. Más tarde, en sus propias historias, agregó otra dedicatoria: “Qué hermoso conocerte mi reina, tan dulce sos”.

LOS FAMOSOS EN EL DESFILE

Pampita lució un vestido verde limón strapless con diseño irregular y cola estilo capa, que combinó con sandalias negras y peinado recogido. María Becerra apostó por un mini vestido strapless blanco con lunares negros, boina y stilettos oscuros.

La gala, que también contó con la presencia de Valeria Mazza y figuras como Becky G, Sebastián Yatra y Luis Fonsi, quedó marcada por el icónico encuentro entre Pampita y María Becerra.

Fuente: Paparazzi.

